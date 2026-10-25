Audi z koncernu Volkswagen postaví v USA továrnu za zhruba čtyři miliardy dolarů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Německý výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen postaví továrnu v americkém státě Georgia, investuje do ní 4,2 miliardy dolarů (zhruba 91 miliard korun). Zpráva přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst. Součástí koncernu je rovněž Škoda Auto.

Automobilka Audi v tiskové zprávě uvedla, že továrna vytvoří kolem 4500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až dvě stě tisíc vozů ročně.

Výstavba továrny by podle automobilky Audi měla začít v příštím roce. „USA nabízí Audi značný růstový potenciál,“ uvedla firma. „Spuštění místní výroby je klíčovým prvkem širší růstové strategie zaměřené na potřeby zákazníků, atraktivní sortiment a konkurenceschopnější podnikatelský model,“ dodala.

Americký prezident Donald Trump se na předvolebním shromáždění ve státu Georgia snažil investici Audi prezentovat jako úspěch své celní politiky. „Nebýt cel, tak by sem nepřišli,“ uvedl. Kritici nicméně podle agentury Reuters tvrdí, že Trumpova cla vedla k růstu cen automobilů ve Spojených státech a vyvolala nejistotu, kvůli níž některé automobilky investice odkládají.

Volkswagen podle odborů plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týkalo by se to i Škody
Výroba v německé továrně Volkswagenu

Volkswagen se potýká s řadou problémů

Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Jeho dozorčí rada minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až sto tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku koncern zaměstnával kolem 663 tisíc lidí.

Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.

Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.

Handelsblatt: Volkswagen svolá asi čtyři miliony aut, včetně vozů Škoda
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