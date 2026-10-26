Modulární reaktor nebude malý, zní připomínky. Otázky jsou i ohledně vody či dopravy

V přímém sousedství Jaderné elektrárny Temelín plánuje ČEZ postavit modulární reaktor od firmy Rolls-Royce SMR. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 9. října k tomuto záměru dokumentaci vlivů na životní prostředí (dokumentaci EIA), čímž zároveň odstartovalo třicetidenní lhůtu pro veřejné připomínkování.
„V průběhu zpracování dokumentace nebyly identifikovány skutečnosti, které by z environmentálního hlediska bránily přípravě, provádění, provozu, respektive následnému ukončení provozu záměru,“ stojí v závěru dokumentace EIA, pod níž je jako zpracovatel podepsaný Petr Mynář a jako vedoucí projektu Petr Vymazal z firmy Amentum Clean Energy.
„Předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí ve všech jeho složkách (...) nepřekračují akceptovatelnou míru,“ uvádí dále dokument. „Nedojde tedy k poškozování životního prostředí ani veřejného zdraví. Významné vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny,“ uzavírá.
Zveřejněný pětisetstránkový dokument však není definitivním schválením záměru z hlediska vlivu na prostředí. Nyní je ve fázi připomínkování, v níž se k němu může kdokoli vyjádřit. ČT proto oslovila dotčené orgány, obce a organizace, které se k záměru vyjádřily již před zpracováním dokumentace, s dotazem, zda a jaké připomínky k dokumentaci vznesou.
Reaktor nebude malý
Připomínka jihočeské krajské organizace Strany zelených se týká výkonu reaktoru a jeho pojmenování. Autoři projektu ho nazývají malým modulárním reaktorem či totéž znamenající anglickou zkratkou SMR (small modular reactor), ačkoli Mezinárodní agentura pro atomovou energii tak označuje reaktory, které vyrábí maximálně 300 megawattů (MW) elektrického výkonu na jednotku, čemuž plánovaný reaktor v Temelíně odpovídat nebude. Podle jihočeských Zelených jde o reaktor střední velikosti.
„Pokud bude mít reaktor v Temelíně výkon do 500 MW (jak se uvádí v dokumentaci), pak se jedná o reaktor téměř stejného výkonu jako v Dukovanech. Je pak například otázkou, jak bude vypadat havarijní zóna, jak bude třeba navýšit bezpečnost,“ napsali spolupředsedové krajské organizace Dana Kuchtová a Ondřej Šanda.
S označením SMR, který Kuchtová a Šanda považují za marketingový, nesouhlasí ani Pavel Vlček a Gabriela Reitingerová z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí (OIŽP). „Výkon reaktoru SMR 470 MW je srovnatelný s výkonem jednoho bloku v JE Dukovany, a proto by neměl být označován jako malý a navíc by měl mít vždy v názvu slovo jaderný,“ míní. Navrhují místo zkratky SMR ETE používání MR JETE. „Správným“ označením se podle nich připomene existence štěpné reakce uvnitř technologie.
Neznámá technologie bez alternativ
„Není dostatečně popsaná technologie Rolls Royce pro nový reaktor. Nedostatečné je upřesnění referenční technologie i závěrů EIA,“ míní také Vlček a Reitingerová z OIŽP.
Podobnou námitku vznáší i jihočeští Zelení: „Stěžejní připomínkou zůstává bohužel i v nové dokumentaci to, že zpracovatel odmítá předložit technologické řešení konkrétního vybraného typu reaktoru a ten posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Přistoupil sice k výběru referenčního projektu Rolls Royce SMR, dodavatelem/výrobcem však může být i jiný subjekt.“ Dodávají, že proces EIA měl být zahájen až po dokončení funkčního prototypu.
Temelínský modulární reaktor bude druhým projektem od Rolls-Royce SMR v tomto segmentu. První vznikne v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu na základě dohody Rolls-Royce SMR s britskou vládní organizací Great British Energy – Nuclear.
Další výtka občanské iniciativy spočívá v podle ní nedostatečném posouzení alternativ k výstavbě nového jaderného zdroje. „Dokumentace sice formálně pracuje s nulovou variantou, sama ale uvádí, že tato varianta neporovnává SMR s jinými způsoby výroby elektřiny ani s úsporami energie,“ píší Vlček a Reitingerová. Podle nich také řešení kumulace radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva není dostatečně konkrétní.
Dopravní zátěž
Z jiného hlediska se na záměr dívá obec Všemyslice, která se do připomínkování dokumentace EIA hodlá zapojit. „Jedním z hlavních témat pro nás bude doprava. Na území naší obce se nachází kamenolom a další potenciální zdroj kameniva se nachází v bezprostředním okolí. Proto nás bude zajímat, odkud se pro tak rozsáhlou stavbu předpokládá zásobování stavebním materiálem, kudy budou vedeny přepravní trasy a jaké intenzity nákladní dopravy lze během výstavby očekávat,“ sdělila starostka Všemyslic Kateřina Nováková (nestr.).
Místní silniční infrastruktura podle starostky není připravena na výrazné skokové zvýšení těžké nákladní dopravy. „Nejde přitom pouze o samotnou dobu výstavby. Budeme se zabývat i dlouhodobými dopady rozvoje lokality Temelín, zejména očekávaným zvýšením počtu zaměstnanců a související osobní dopravy,“ připomíná.
Navzdory obavám Nováková deklaruje, že Všemyslice nechtějí blokovat rozvoj jaderné energetiky. „Považujeme ale za nezbytné, aby se současně s přípravou tak významné investice řešily také její dopady na okolní obce a potřebné investice do dopravní infrastruktury,“ podotýká starostka. Tyto náklady a dopady podle ní nemohou být jednoduše přeneseny na malé obce a jejich obyvatele.
Voda
OIŽP také na dokumentaci EIA kritizuje údajně nedostatečné posouzení dopadů kumulace jaderných zdrojů a klimatické změny na vodní režim a vodní ekosystémy. Podle Vlčka a Reitingerové přinášejí zásadní nejistotu. „Dokumentace připouští v jednom z klimatických modelů, že mohou v letech 2060 a 2080 nastat potíže v zabezpečení dodávek vody,“ píší.
Roky 2060 a 2080 figurují v dokumentaci jako referenční roky. OIŽP se pravděpodobně odkazuje k následujícímu odstavci z ní:
„Vliv klimatické změny je v hodnocení zohledněn prostřednictvím současných hydrologických podmínek, citlivostní varianty oteplení o dva stupně Celsia a scénářů klimatické změny SSP245 pro referenční období 2060 a 2080. Výsledky ukazují, že ve většině modelovaných budoucích variant zůstává zajištění odběrů a minimálních průtoků bezporuchové nebo na přijatelné úrovni. Nejméně příznivé klimatické varianty však ukazují možné snížení zabezpečenosti, zejména při souběhu nízké vodnosti, vyšších evapotranspiračních nároků (tedy ohledně výparu vody z krajiny, pozn. red.) a kumulativních požadavků lokality Temelín. Tyto výsledky je vhodné chápat jako upozornění na klimatickou citlivost soustavy a na potřebu průběžné aktualizace hydrologických a klimatických podkladů.“
K dokumentaci připravuje státní podnik Povodí Vltavy vyjádření správce povodí a správce dotčeného vodního toku Vltava. Ten se při posuzování záměru zaměří především na ochranu vodních poměrů a ochrany vod či hospodárného využívání těchto zdrojů.
Zejména se chce dle vyjádření pro ČT zaměřit na „řádné doložení možnosti odběru povrchových vod, a to nejen pro SMR, ale i pro nový jaderný zdroj (připravované nové bloky) s uvážením dopadu klimatické změny“ a rovněž na zhodnocení dopadu zvýšeného množství vypouštěných odpadních vod. K závěrům podnik zřejmě ještě nedospěl.
Jaderná bezpečnost
K dokumentaci EIA poskytuje ze zákona vyjádření i Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). „V něm zohledňujeme námi regulované aspekty, tedy v tomto případě dopady SMR z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiační mimořádné události, monitorování radiační situace, zabezpečení a nešíření zbraní hromadného ničení,“ upřesnil redakci úřad.
Toto vyjádření však SÚJB v souladu s pravidly nezveřejní, nýbrž ho poskytne přímo ministerstvu. „Mimoto, po skončení EIA vedeme vlastní řízení o povolení k umístění tohoto jaderného zařízení a v něm tyto otázky řešíme v širších souvislostech a větší míře detailu,“ dodává úřad. Důkladné posouzení z hlediska jaderné bezpečnosti projektu tedy neprobíhá v rámci EIA, ale separátně. Budou-li splněny zákonné předpoklady, vydá SÚJB na konci svého řízení povolení k umístění.
Vyjádří se i další
Do řízení se podle svého starosty Josefa Vácy (nestr.) zapojí i obec Temelín, připomínky však ještě nemá zpracované. Váca se zároveň pozastavil nad termínem, v němž je dokumentace zpřístupněná veřejnosti. „Nevím, co si máme myslet, když taková důležitá věc přijde k připomínkování v době, kdy ještě není po volbách ustanoveno nové zastupitelstvo,“ upozornil. Komunální volby byly 9. a 10. října.
Do řízení se coby dotčený orgán zapojí třeba i odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, který redakci napsal, že názory před vydáním jakéhokoliv aktu není oprávněn z procesního hlediska sdělovat.
Některé subjekty, které se k záměru vyjadřovaly v roce 2024, připomínky k dokumentaci EIA nemají. Jiné do uzávěrky textu na dotaz nereagovaly, je tedy možné, že se do připomínkování zapojí.
Modulární reaktory v české energetice
Modulární reaktor v Temelíně má být průkopníkem tohoto typu zdroje elektřiny v české energetice, jehož význam bude zřejmě růst. Stát podepsal v dubnu memorandum o spolupráci v této oblasti se skupinou ČEZ, která objednává reaktory od Rolls-Royce SMR.
V červenci pak ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) podepsal s oběma firmami memorandum o vzniku dalších modulárních reaktorů, přičemž podle ministerstva se posuzují zejména dvě lokality – Dětmarovice a Tušimice. „Jaderná energetika je klíčovým pilířem stabilní a bezpečné energetické budoucnosti České republiky a malé modulární reaktory budou její důležitou součástí,“ řekl při té příležitosti.
Výhodou modularity reaktorů je, že odpadá náročná a nákladná část budování na místě, která je nezbytná při výstavbě klasických reaktorů. Lze tak postavit několik menších jednotek během několika let místo jednorázové dlouhodobé investice do velkého reaktoru. Díky menší zastavěné ploše mohou být také modulární reaktory umístěny na místech, která se považují pro klasické jaderné elektrárny za nevhodná.
Ekonomická bilance modulárních reaktorů oproti klasickým je spekulativní. V praxi těchto reaktorů zatím funguje celosvětově málo, na řadu otázek tedy zatím nelze odpovědět na základě širší zkušenosti.
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