Loňský blackout byl souběh událostí, potvrdili mezinárodní experti

Rozsáhlý výpadek elektřiny v části Česka v loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběhem několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Výsledky šetření expertů jsou tak v souladu s loňským vyšetřováním českého provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Experti zároveň pro předcházení podobným incidentům doporučili zpřísnění některých standardů pro provoz sítí, rozšíření preventivních opatření nebo revizi některých postupů. Informovala o tom společnost ČEPS.
Masivní výpadek elektrického proudu z loňského 4. července, který trval několik hodin, postihl asi milion odběratelů. V Česku je 6,3 milionu odběrných míst. Podle výsledků šetření, které ČEPS představil v závěru loňského roku, byl hlavní příčinou pád kabelu na vedení V411, který způsobila chybná oprava z dřívějška. Na to navázaly další výpadky. Předtím soustava podle ČEPS přetížena nebyla.
Expertní panel ENTSO-E, který měl nezávisle prověřit příčiny loňského výpadku a navrhnout opatření, tvořili zástupci provozovatelů přenosových soustav, evropských a národních regulačních institucí a regionálních koordinačních center.
„Závěry mezinárodního expertního panelu odpovídají výsledkům šetření, které společnost ČEPS zveřejnila vloni ve své závěrečné zprávě. Současně potvrzují význam řady opatření, jejichž realizaci jsme zahájili bezprostředně po mimořádné události,“ uvedl místopředseda představenstva ČEPS Svatopluk Vnouček.
Doporučení panelu
Expertní panel zároveň vydal doporučení zaměřená na řízení provozu, kvalitu dat a modelů, podporu rozhodování dispečerů, krizovou připravenost i další rozvoj technické infrastruktury.
Jde například o zpřísnění standardů spolehlivosti při plánování a přípravě provozu, rozšíření využívání takzvaných redispečinků a dalších preventivních opatření, mimořádné kontroly vybraných vedení přenosové soustavy, zavedení dodatečné diagnostiky po havarijních opravách, revize nastavení ochran vybraných zdrojů, rozšíření společných výcviků dispečerů, distributorů a výrobců elektřiny nebo posílení krizové komunikace a informačních systémů.
ČEPS uvedl, že na řadu oblastí se zaměřil už v minulých měsících. „Bezpečnost provozu přenosové soustavy je naší nejvyšší prioritou. Závěry Expert Panelu se budeme společně s partnery dále detailně zabývat a využijeme je při dalším rozvoji našich postupů, nástrojů i infrastruktury,“ doplnil Vnouček.
Na začátku výpadku byl podle dřívějších informací ČEPS pád fázového kabelu, který vyřadil vedení V411, jež je využívané pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky. Pád podle provozovatele soustavy způsobila chybně provedená oprava tahové spojky se skrytou vadou. Spolu s tím klesl také výkon v síti a přestaly fungovat další zdroje o celkovém výkonu zhruba 470 megawattů v oblasti severozápadních Čech.