ŽIVĚ: Sněmovna jedná o zajištění voleb při povodních

Debatě o zajištění nadcházejících krajských a senátních voleb kvůli aktuálním povodním by se ve středu měli věnovat poslanci. S návrhem na zařazení tohoto bodu přišlo opoziční ANO, které chce například vědět, kolika volebních okrsků se kalamita dotkla, kolika občanům ztížila velká voda možnost volit nebo zda budou zapotřebí náhradní volební místnosti. Kromě toho by měli poslanci schvalovat změny v zákoně o pojištění, debatovat by měli o emisních povolenkách nebo o kvótách pro ženy ve vedení velkých firem.