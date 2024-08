Armáda už ví, jak by mělo vypadat její logistické centrum v Mošnově

Logistické centrum navazuje na průmyslovou zónu v Mošnově. Postaveno by mělo být za šest let. „V současné době resort ministerstva obrany plní memorandum uzavřené s Moravskoslezským krajem. Nyní se jedná s představiteli kraje o dalším postupu přípravných prací. V areálu možného logistického centra by měly být objekty pro zaměstnance a skladování materiálu,“ řekla mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková.

Nedostatek informací, zábor orné půdy a pak také to, že hranice armádního logistického centra bude příliš blízko k rodinným domům, přimělo obyvatele Petřvaldu podepsat petici proti výstavbě.

Aktuální změny v projektu by měly armádní centrum odsunut dál, asi o dvě stě metrů. „To znamená, že se odsunul areál od zástavby a dále došlo k odstínění areálu prostřednictvím zeleného pásu,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková (ANO).