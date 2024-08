Dokumenty k energetické koncepci by měly být schváleny na podzim, tvrdí Hladík

Státní energetická koncepce a dva související klimatické dokumenty by mohly být schváleny letos na podzim, prohlásil v Otázkách Václava Moravce ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Europoslanec Filip Turek (za Přísaha a Motoristé sobě) by prý toužil po „změkčení pravidel“, přiznává však, že je na to už pozdě.

Podle Stanjury by cenu povolenek zaplatily domácnosti a firmy, zároveň v systému nevidí žádný bonus pro českou ekonomiku. Vyjádřil také obavy z toho, že by systém povolenek mohl snížit konkurenceschopnost Evropské unie proti zbytku světa.

Státní energetická koncepce je strategický dokument, který stanovuje budoucí cíle a priority státu v energetice. Pro státní správu je závazná, trhu má ukazovat vizi státu v energetice a výhled jednotlivých opatření a schémat podpor. Aktualizovaná verze počítá především s postupným navyšováním výroby elektřiny. Stát i přesto v koncepci deklaruje záměr o postupném odklonu od uhlí po roce 2030. Přechodným palivem by se místo něj měl stát plyn. Roli hlavního pilíře ve výrobě energie by však v budoucnu měly postupně převzít obnovitelné zdroje energie a jádro.

Turek se domnívá, že „protekcionismus vždycky zaplatí jenom spotřebitel“. „Naběhli jsme si tím, že jsme začali preferovat čínské technologie – to znamená elektromobily, ve kterých jsou silní Číňani. My jsme jim tady vytvořili trh, tuhle apokalypsu jsme začali na půdě Evropské unie,“ myslí si.

Nouzově by prý cla zavedl, v principu ale s protekcionismem nesouhlasí. „I čeští a evropští výrobci jsou závislí na čínských dodávkách, to znamená, že se všechno zdraží,“ řekl. Praha by podle něj měla dělat opatření pro to, aby se zachránili tuzemští výrobci.

Turkův postoj podle Hladíka „dlouhodobě poškozuje evropský průmysl, poškozuje Volkswagen a poškozuje Škodu“. Ministr řekl, že potřebná je ochrana vnitřního trhu, technologie či strategické suroviny. „Pokud porovnání na otevřeném konkurenčním trhu začne jednoznačně vyznívat pro Čínu, tak je to pravý konec evropského automobilového průmyslu,“ uvedl.