Čím zelenější chce Evropa být, tím se stává rudější, padlo v debatě o clech na elektromobily

Evropská unie (EU) tento týden oznámila, že od července zavede dodatečná cla na čínské elektromobily až 38,1 procenta. Ta by se vybírala navíc k dosavadnímu desetiprocentnímu clu. Ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl si myslí, že pokud bychom zavedli clo, čínští výrobci, na nichž jsem závislí, si zvýší cenu jinde. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar prohlásil, že pokud chceme, aby elektromobilita fungovala, musíme zajistit těžbu potřebných nerostných surovin.

Špicar upřesnil, že cla ještě nejsou na světě – jde tak spíš o varování čínské straně, že EU o něčem takovém velmi vážně uvažuje a na na něco takového se připravuje. Musela by to ale podle něj velmi dobře zdůvodnit.

„Jestli chcete, aby pro vás elektromobilita fungovala, byla výdělečná, tak si musíte zajistit zdroje nerostných surovin, které pro výrobu elektrobaterie potřebujete. To Čína udělala a my ne, teď od nich kupujeme baterie s marží, kterou na tom mají. Potom těžko můžete konkurovat cenou,“ dodává Špicar. Petzl k tomu poznamenal, že Číně se podařilo získat zdroje napříč světem.

Podle Špicara se Evropa v minulých letech stala na Číně dramaticky závislá, což se netýká jen automobilového průmyslu. „Vrátil jsem se z jedné mezinárodní konference, kde bylo poměrně explicitně řečeno, že čím zelenější chce v tuhle chvíli Evropa být, tím se stává rudější,“ poznamenal Špicar s tím, že se to týká i nákupů solárních panelů z Číny nebo lékových substancí. Do této „pasti“ prý výrazněji padlo například Německo.

„Je třeba si uvědomit, že tato cla jsou jednoznačně riziková. EU si neudělala domácí úkol. Na dodávkách z Číny v oblasti elektromobility jsme výrazně závislí. (...) Do Evropy směřují i baterie a další komponenty. Pokud bychom zavedli clo, čínští výrobci jsou schopni si navýšit ceny někde jinde a ta situace se fakticky nevyřeší,“ říká Petzl. Také velké automobilky, které navíc v Číně podnikají, se čínské odvety bojí.

Také masivní státní podpora, kterou čínská vláda poskytuje výrobcům, podle Evropské komise snižuje cenu aut na evropském trhu až o pětinu. Podle Špicara máme šanci dohnat čínský náskok. „Musíme si přestat myslet, že těžba nerostných surovin je něco špatného, špinavého. (...) Musíme začít těžit na území EU, vzácné kovy tady máme, ve Finsku, Švédsku, Španělsku. A díky technologiím evropských firem, z nichž jsou některé české, jsme schopni je těžit mnohem čistěji a zeleněji než v minulosti,“ prohlásil.

Petzl uvedl, že automobilový průmysl volá po technologické neutralitě, aby mohly veškeré technologie mezi sebou férově soutěžit. Špicar míní, že elektromobilita jako taková slepá ulička určitě není. „Green Deal jako takový není nějaké evropské zelené šílenství. Ten rok 2050 (uhlíkové neutrality, pozn. red.) mají USA stejně jako Evropa. (...) Dokonce i Čína o deset let později. To je globální megatrend. To, kde já vidím problém, je forma. Zatímco Spojené státy stimulují ke správnému chování, tak Evropa reguluje a zakazuje,“ sdělil.