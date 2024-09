Obce dostanou manuály, v komisích budou úředníci, říká vnitro o volbách

Volby do Senátu a krajských zastupitelstev se budou konat v původním termínu. Volebních lístků bude po povodních dost, přes krajské volební komise poputují do obcí manuály a v komisích zasednou úředníci, řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN) po zasedání Ústředního krizové štábu. Logistiku voleb chce ministerstvo co nejvíce upravit pro hlasování v místech po povodních. Přenosná urna bude jezdit autem, řekl Rakušan. Ve středu úřad oznámí, jak budou moci lidé získat nové doklady.