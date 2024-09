„Katastrofální.“ Škody po záplavách v Opavě jsou v miliardách

17. 9. 2024 Aktualizováno před 18 m minutami | Zdroj: ČTK

Zatopený fotbalový stadion v Opavě (15. 9. 2024)

Voda v ulicích Opavy opadla a odhalila zkázu, kterou způsobila. Primátor města Tomáš Navrátil (ANO) škody odhaduje na miliardy korun. Zničená je podle něj sportovní hala, fotbalový stadion, městské sady či historický areál koupaliště. Stovky lidí mají zdevastované domovy.

„Čekal jsem, že to bude špatné. To, co jsme viděli, je tragické, katastrofální,“ prohlásil Navrátil na videu na facebookové stránce města Opava. V ulici Vojanova podél řeky Opavy voda dosáhla do výšky přes dva a půl metru, popsal. Zničený je fotbalový stadion, Městské sady, koupaliště či basketbalová hala.

Desítky či stovky lidí, kteří bydlí v okolí Městských sadů, mají podle starosty zničené domovy. „Je mi těch lidí strašně líto. Třicet let něco budovali. Byli na to hrdí. Pak během několika hodin přišli o všechno. Mluvil jsem s jedním pánem. Několik dnů už nespal. Je vyřízený. Jediné, co k tomu řekl, že už dávno měla být postavena přehrada,“ prohlásil Navrátil.