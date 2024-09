Byla bych překvapená, kdyby bylo možné volby teď odložit, míní právnička

Přestože se v pondělí objevila výzva k odložení voleb plánovaných na nadcházející víkend kvůli povodním, vláda v pondělí večer potvrdila, že termín platí. Marie Zámečníková z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve vysílání ČT24 podotkla, že z časového hlediska je to hraniční. Dodala, že by byla velmi překvapená, kdyby bylo volby možné odložit, protože musí být dodržen proces, který tomu předchází. Podle Zámečníkové je v současnosti jediným důvodem k odložení voleb pouze přijetí zákona. Vláda by ale podle ní měla postiženým krajům pomoci s organizací hlasování.

„Potřebujeme nouzový stav, který vyhlašuje vláda, poté stav legislativní nouze v parlamentu, respektive v Poslanecké sněmovně, který vyhlašuje předsedkyně, a jak víme, náš běžný legislativní proces je příliš dlouhý. Mluvíme o tom opakovaně a pouze stavem legislativní nouze dokážeme ty lhůty sesekat a zákon rychleji přijmout,“ uvedla Zámečníková s tím, že ale celý proces stojí na přijetí zákona.

„K tomu máme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z předchozích let a jiným způsobem to velmi pravděpodobně prostě nejde. Jakkoliv stav legislativní nouze umožňuje lhůty velmi zkrátit, tak máme pondělí večer a v pátek ve 14 hodin se má začít volit. Je to velmi hraniční,“ dodala. Podle ní je to prakticky spíše nemožné. Byla by prý velmi překvapená, kdyby to bylo možné.

Možné další scénáře, například hlasování jen v částech republiky, označila za „poměrně riskantní“. „Možná, co se týče krajského zastupitelstva, tak by se dalo představit si, že v méně postižených krajích by se odhlasovalo, ale jinde ne,“ podotkla, ale zdůraznila, že volby i v tomto hledisku jsou celostátním tématem.