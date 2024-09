Primátor Opavy požádá o odložení voleb, podle Hladíka na to není moc prostor

Primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) chce žádat vládu o odložení krajských a senátních voleb, které se mají konat v pátek a v sobotu. Připravit je v tomto stavu, kdy jsou Opava a další místa v Česku postiženy povodní, bude podle něj velmi náročné. Chce psát dopis s výzvou směrem k vládě i dalším primátorům a starostům. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že odložení voleb by bylo možné pouze změnou legislativy, na což není velký prostor.

V Opavě se konají jak krajské , tak i senátní volby. Personální problémy má město hlavně v případě druhého kola těch senátních. „Už nyní jsme evidovali nedostatek lidí do komisí ve druhém kole. Ti, kteří se přihlásili, navíc už volají. Omlouvají se, že jsou zaplaveni a budou řešit své domovy. Budeme muset sehnat armádu lidí,“ upozornil Konečný.

Mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný popsal, že pod vodou je aktuálně sedm volebních okrsků a také budovy, kde sídlily volební místnosti. „Jde hlavně o školy a školky. Do pátku je určitě nestihneme připravit. Volební štáb nyní společně s krizovým štábem hledají náhradní řešení,“ dodal. Doplnil, že roznos volebních lístků také vázne. „Roznášejí je zaměstnanci magistrátu, kteří ale od čtvrtka řeší povodňovou situaci,“ uvedl.

Jednání vlády

Tam, kde nebude v pátek a v sobotu kvůli povodním a likvidaci následků záplav možné otevřít volební místnosti, hlasování zprostředkují hasiči, a to jak profesionální, tak dobrovolní. Resort vnitra podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) chystá manuál, který pomůže volby do krajských zastupitelstvech a třetiny Senátu uspořádat. Zopakoval, že odložení voleb by bylo možné pouze změnou legislativy, na což není velký prostor.

O blížících se volbách bude večer jednat i vláda. „Musel by v nouzovém stavu být vyhlášen stav legislativní nouze, lhůty se velmi výrazně zkracují,“ popsal podmínky změny termínu ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Konečné slovo má podle něj vláda. Hasiči podle něj opakovaně ujistili, že jsou připraveni v maximálně míře pomoci starostům s organizací voleb tak, aby se uskutečnily podle zákona. „Toto jsme schopni zajistit,“ konstatoval.