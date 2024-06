Češi si zvolili europoslance, nejúspěšnější bylo ANO

Vítězství ve volbách do Evropského parlamentu v Česku slaví ANO, získalo sedm mandátů. Druhá koalice SPOLU bude mít v europarlamentu šest zástupců, třetí Přísaha a Motoristé dva, stejně jako Stačilo! a Starostové. Po jednom křesle získali Piráti a SPD s Trikolorou. Hlasování provázela dosud nejvyšší volební účast v evropských volbách.

Politici SPOLU považují výsledek za slušný, premiér Petr Fiala (ODS) zmínil, že nepanuje nadšení ani zklamání. „Snili jsme o prvním místě, ale bereme s pokorou i to druhé,“ shrnul lídr kandidátky SPOLU Alexandr Vondra (ODS), který obhájil mandát.

Sociální demokraté považují výsledek voleb, ve kterých dostali 1,86 procenta hlasů, za další neúspěch strany. Zástupci v minulosti nejsilnější politické strany v zemi očekávali, že získají alespoň jeden mandát. Předseda SOCDEM Michal Šmarda řekl, že se straně zatím nepodařilo přesvědčit voliče, že se změnila. Napravit to chtějí v podzimních krajských volbách.

Více než jedno procento hlasů, které zaručuje jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu 30 korun za hlas, získali také Svobodní (1,76 procenta) a Zelení (1,55 procenta). ČSSD Jiřího Paroubka obdržela čtvrt procenta hlasů. Uskupení Česká republika na 1. místě, v jehož čele stojí zadlužený pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel, volilo 0,23 procenta voličů. Celkem letos propadlo víc než jedenáct procent hlasů pro uskupení, která nedosáhla pěti procent.

Účast byla v letošních evropských volbách rekordní, dosáhla 36,45 procenta. Ve všech krajích byla vyšší než třicet procent. Nejvíc oprávněných voličů přišlo v Praze, a to 42,58 procenta. Naopak nejmenší zájem o volby byl v Karlovarském kraji, kde k urnám přišlo 30,21 procenta oprávněných voličů.

Výsledky evropských voleb se propíší i do domácí politiky. Do unijních struktur zamíří čtyři současní poslanci, včetně místopředsedkyně dolní komory Dostálové. Poslance tak čeká hlasování o novém zástupci ANO ve vedení sněmovny. Obměna je větší než před pěti lety, v roce 2019 vyslali čeští voliči do Evropského parlamentu tři členy dolní komory.