Z vládních stran si v eurovolbách polepšili jen Starostové

Volby do Evropského parlamentu znají své vítěze i poražené. Ze stran, které mají své zastoupení v českém parlamentu, může úspěch slavit zejména hnutí ANO, naopak strany vládní koalice většinově ztrácely. Mnozí politici budou hovořit o úspěších, přesto pohled na výsledky z voleb 2019 ukazuje, že vyjma hnutí ANO a STAN si ostatní strany pohoršily.

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 jsou minulostí, dnes jsou důležité volby, které skončily tento víkend. A ukazuje se, že jsou to volby minimálně v některých parametrech nesrovnatelné. Před pěti lety se o hlasy voličů ucházelo 40 politických stran a hnutí, letos jich je o deset méně. A odlišná je také volební účast. Zatímco v roce 2019 přišlo k volebním urnám necelých 29 procent voličů, o pět let později jich přišlo téměř 36,5 procenta.

Hnutí ANO může slavit a oprávněně se může označit za vítěze voleb. Ostatně předseda hnutí Andrej Babiš tiskovou konferenci zahajoval slovy, že se jedná o „famózní úspěch“, který nečekal.

Ve volbách hnutí kandidovalo jako obvykle samostatně a podařilo se mu získat celkem sedm mandátů, tedy ještě o jeden víc než před pěti lety. Není to rekordní zisk v české politice, například v roce 2009 (kdy Česko obsazovalo 22 mandátů, letos je to 21) získala ODS dokonce 9 europoslanců a ČSSD sedm mandátů. Tehdy ale uspěly jen čtyři strany. V letošních volbách uspělo celkem sedm volebních stran, před pěti lety jich bylo šest.