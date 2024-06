Babiš mluví o famózním úspěchu, Turek zkritizoval „dehonestační kampaň“

Předseda vítězného ANO Andrej Babiš označil výsledek voleb za velké zadostiučinění. „Výsledek považujeme za famózní úspěch,“ prohlásil na brífinku. Zdůraznil, že ANO získalo o více než čtvrt milionu hlasů více než v předchozích evropských volbách. „Všichni vědí, že my jsme měli jasný program pro občany České republiky,“ řekl a zmínil stanovení cen elektřiny či zabránění zákazu spalovacích motorů.

Lídryně vítězné kandidátky Klára Dostálová (ANO) poděkovala Čechům za to, že pochopili, jak důležitá je pro Česko evropská politika. „Budeme se rvát za to, aby se nám v České republice dařilo lépe,“ slíbila a zmínila „velké výzvy“ jako migraci a revizi Green Dealu. „Evropa se vydala špatným směrem. Nařízení, regulace, kontrola, pokuta – určitě není cesta do budoucnosti. Musíme naše občany motivovat, nikoliv pokutovat,“ sdělila.