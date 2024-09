Do středečních 18 hodin lze žádat o občanku ztracenou při povodni, aby bylo možné volit

Podmínkou je podání žádosti ve lhůtě do pěti pracovních dnů do středečních 18:00 na obecním úřadě v níže uvedených obcích. Nový občanský průkaz pak bude připraven k vyzvednutí do pátku 20. září do 14:00 hodin na tom úřadě, kde byla žádost podána.

Při podání žádosti se není potřeba prokazovat žádným jiným dokladem, úřad provede ztotožnění sám. Nový občanský průkaz získají lidé zdarma.

Moravskoslezský kraj: Český Těšín, Krnov, Opava, Orlová, Ostrava

Olomoucký kraj: Olomouc, Jeseník, Litovel, Šumperk