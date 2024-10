ŽIVĚ: Poslanci budou řešit energetický zákon a platy politiků

Vláda doručila do sněmovny novelu, podle níž by příští rok vzrostly platy vrcholných politiků, soudců a státních zástupců o téměř sedm procent. Předseda ANO Andrej Babiš podal předlohu, která by platy politiků na pět let zmrazila. Zmrazení podporuje i další opoziční hnutí SPD. Návrh programu mimořádné schůze projednání žádného konkrétního zákona neobsahuje, půjde o diskusi.

Koaliční většina schválení programu schůze pravděpodobně nepodpoří. V úvodu budou moci mluvit jen řečníci s právem přednostního vystoupení a sněmovna nebude moci hlasovat o případných usneseních. Je také možné, že tato vystoupení potrvají do 21 hodin, kdy je přeruší konec sněmovního jednacího dne.