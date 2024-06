Koalici vadí „neustálé obstrukce“, sněmovní pravidla se ale měnit nebudou

Sněmovna už zřejmě v tomto volebním období do jednacího řádu výrazněji zasahovat nebude, míní před letní přestávkou zástupci koalice. Poslanci doteď mluvili třeba o omezení přednostních práv nebo řečnické doby. To opozice odmítá.

Naposledy koalice prosadila pevné hlasování u závěrečného schvalování korespondenční volby. Podobně poslanci uzavřeli i debatu v prvním čtení důchodové reformy. To opozice kritizuje, koalice ji však viní z obstrukcí.

„To je prakticky vyloučeno z toho důvodu, že na to není čas. Většina jednání se prozdržuje kvůli opozici, takže ještě k tomu přidávat další konfliktní jednání, to by sněmovnu zablokovalo,“ míní předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Koalice má ale nachystané takzvané autonomní usnesení, které by podle jejích zástupců mohlo v některých případech – třeba zkrácením jednotlivých vystoupení – odblokovat jednání sněmovny.

Reakce opozice

„Oni nehrají podle pravidel a snaží se pravidla dělat vlastní. Toto je další ukázka – než aby se snažili vést dialog o změně jednacího řádu, aby to pomohlo všem, tak by chtěli přijít s něčím takovým,“ ohradil se předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

„Vždy byla důležitá dohoda mezi koalicí a opozicí, aspoň na některých pravidlech,“ prohlásil Radim Fiala (SPD).

Proměnit se tak měly alespoň interpelace. Nově měly být ráno vždy na tři určené ministry a přinést tak větší účast a taky atraktivitu diskuze. „Během interpelací zůstává tradičně část míst prázdných, a to ať už v řadách koalice, tak i opozice. Třeba jako tento týden. Navíc v tomto volebním období víc než čtvrt roku interpelace vůbec nebyly, zejména kvůli mimořádným schůzím,“ upozornil reportér ČT Martin Šnajdr.

„Úprava interpelací, že by se zařadily každý den ráno, narazila na řadu technických komplikací a především i zvýšení výdajů sněmovny, zejména nákladů na personál,“ podotknul místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Ve hře tak je spíš už jen úprava jejich stávající podoby – zkrátit by se mohly časy pro vystupující, což by mělo vést k dynamičtější diskuzi.