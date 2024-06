Politická kultura se může jevit jako bizarní, zákulisí je ale jiné, říká Juchelka

Juchelka by chtěl coby nový místopředseda sněmovny být nadstranický a férový. „V řízení sněmovny člověk nesmí nikomu nadržovat, jsou přesně stanoveny procedury, jasně dána přednostní práva,“ podotkl. „Na tu dobu, kdy tam člověk sedí, by měl svou stranickost vypnout.“

Obstrukce jsou součástí politiky, míní Juchelka

Politická kultura v současné sněmovně se skrze média může veřejnosti podle Juchelky jevit někdy jako bizarní, on sám to tak ale nevnímá. „Zákulisí politické kultury je zcela odlišné, než to, co vidíme na plénu ve sněmovně. Navzájem spolu dokážeme komunikovat na některých aspektech zákonů,“ uvedl.

Co se týče například obstrukcí, s těmi Juchelka problém nemá, jde podle něj o součást politiky. „Obstrukce nejsou nedemokratickým prvkem, naopak,“ míní. Podle jednacího řádu musí poslanec mluvit k projednávanému zákonu, Juchelka ale soudí, že je v pořádku, pokud reaguje například na současnou situaci v Česku či ve světě.

Sněmovna ve středu zřídila vyšetřovací komisi k loňské střelbě na Filozofické fakultě UK. „Dlužíme to nejen pozůstalým, ale všem, kteří hledají odpovědi na otázky, o kterých mají pocit, že nejsou zodpovězeny. Komise bude udělána napříč politickým spektrem,“ řekl k tomu Juchelka.