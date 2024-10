Na obnovitelné zdroje vláda příští rok vyčlení 8,5 miliardy korun

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr průmyslu a ochodu Lukáš Vlček (STAN) představili pozměňovací návrhy svých úřadů, které by měly přispět ke snížení objemu peněz na dotace pro obnovitelné zdroje energií. Vláda příští rok vyčlení na zelené zdroje 8,5 miliardy korun. Pokud se ukáže, že to nestačí, přijde ministerstvo financí s úsporami v jiných oblastech, řekl Stanjura. Náklady státu na podporu obnovitelných zdrojů by se podle něj měly snížit díky lepšímu vyhodnocování výnosnosti jejich provozu.