Překročíme červenou linii pod čtyřicet tisíc policistů, varuje Lehký

„Chtěli jsme deset procent, protože nám to ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rok a půl sliboval, a nedodržel to. Mysleli jsme si, že jakožto vicepremiér moc dobře ví, v jakém stavu jsou veřejné finance, když toto slibuje všem a veřejně. Minimálně třikrát. Zvýšení o 6,9 procenta je v podstatě naše hranice, kterou si schválili ústavní činitelé ,“ připomněl Lehký fakt, že se právě o tuto hodnotu v příštím roce zvednou platy vrcholných politiků, soudců a státních zástupců.

Pokud se tento kompromis nezrealizuje, bude to mít podle něj nemalé konsekvence. „Vidíme obrovský odliv od bezpečnostních složek. Obávám se, že pokud dojde ke zvýšení o 1500 korun, tak neudržíme kvalifikované lidi. Ti nespokojení se určitě budou chtít ozvat a tuto situaci neudržíme.“

Na otázku, zdali by následovaly nějaké protesty, odpověděl Lehký souhlasně. „V první řadě uslyší ministr vnitra v průběhu listopadu pod svými okny připomínky běžných policistů a hasičů,“ nastínil.

„Historie velí, že tomu nemá cenu věřit“

Rakušan po pondělním jednání mimo jiné uvedl, že objem platových prostředků bude stoupat o pět procent i v letech 2026 a 2027, čemuž ale Lehký příliš nevěří. „Známe historii. Stalo se, že vláda Andreje Babiše (ANO) přidala do tarifních tříd tisíc korun, a nová vláda Petra Fialy (ODS) vytvořila novou tarifní třídu, kterou snížila na sedm set korun. Historie velí, že tomu nemá cenu věřit, ale doufáme, že to tak bude. Bylo by to fajn,“ pokračoval Lehký.

„Problém je ale v tom, že letos překročíme červenou linii pod 40 tisíc policistů. V některých oblastech vidíme velký problém zabezpečit dojezdové časy a obslužnost pro občany – v regionu Ústí nad Labem, v Libereckém či Karlovarském kraji. Tam například na obvodních odděleních chybí deset lidí z patnácti,“ konstatoval šéf UBS.