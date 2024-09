Poslanci interpelovali členy vlády, mají řešit i rozpočet

12. 9. 2024 Aktualizováno před 1 m minutou | Zdroj: ČT24 , ČTK

Poslanecká sněmovna

Poslanci se na řádné zářijové schůzi věnovali písemným a ústním interpelacím na členy vlády, ti však byli v mnoha případech nepřítomní. Kromě toho by měli zákonodárci schvalovat harmonogram projednávání státního rozpočtu na příští rok a zabývat by se měli mezinárodními smlouvami. Nyní mají pauzu do 11 hodin.

Rozpočet vláda musí poslancům předložit do konce září. Poslanci pak mají čas do prosince, aby ho schválili. Podle návrhu harmonogramu by rozpočet měli letos schvalovat v týdnu od 2. prosince.