ŽIVĚ: Poslanci mají debatovat o problémech s digitalizací stavebního řízení

Debata o stavu digitalizace stavebního řízení má být hlavním bodem prvního dne zářijové schůze sněmovny, která začala v úterý odpoledne. Poslanci se sešli poprvé po prázdninové přestávce a po schválení programu by měli vyslechnout ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), který kvůli problémům s digitalizací čelí výtkám koaličních kolegů i opozičním výzvám k odstoupení. Poslanci si schválili, že budou moct jednat až do noci.

Sněmovna v úvodu rozhodla, že jednání bude moci probíhat až do noci. Návrh předložila vládní koalice, opozice s ním souhlasila.

Bartoš krátce před startem schůze prohlásil, že chce poslancům k celé záležitosti poskytnout relevantní a aktuální informace, čerstvá data dle něj ukazují pozitivní trendy. Klub vládních Pirátů se podle jeho předsedy Jakuba Michálka usnesl, že bude usilovat o modernizaci legislativy tak, aby umožnila nasazovat kvůli testování informační systémy jen v některých krajích či úřadech.

Opozice již dříve naznačila, že bude chtít rozšířit program schůze, který dolní komora schvaluje v úvodu jednání, o další témata. Lídr SPD Tomio Okamura před schůzí toto potvrdil slovy, že nové body k zařazení budou navrhovat všichni zákonodárci této strany. Nynější zasedání dolní parlamentní komory má pokračovat i v příštím týdnu, v jehož závěru se uskuteční krajské volby společně s prvním kolem voleb senátních. Podle opozičních hnutí ANO a SPD by tyto volby měly být jakýmsi referendem o současné vládě.

Hnutí SPD by chtělo vyvolat hlasování o nedůvěře kabinetu, ANO chce od vlády vysvětlit například nákup plynárenské společnosti GasNet či výroky koordinátora strategické komunikace vlády Otakara Foltýna. Není vyloučeno, že si opoziční uskupení vynutí i svolání mimořádné schůze.

Poslanci by tento týden podle informací ČTK měli rozhodnout také o zákonech, které jim s úpravami vrátil Senát. Týká se to například novel o Dni samizdatu nebo o základních registrech. Koalice by chtěla projednat před volbami nekonfliktní novely. Do závěrečného kola schvalování chce posunout například nový zákon o Národní rozvojové bance nebo uzákonění povinnosti prodejců zbraní a střeliva hlásit podezřelé obchody. Novelu kabinet připravil kvůli loňské tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kontroverzní důchodovou reformu o zvyšování věku odchodu do penze pravděpodobně bude sněmovna projednávat až po volbách na říjnovém zasedání.