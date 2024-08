Města a obce kritizují „humpoláckou“ digitalizaci stavebního řízení, chtějí jednat

Potíže se spuštěním digitalizovaného stavebního řízení by podle Svazu měst a obcí (SMO) mohly znamenat skluz třinácti tisíc stavebních povolení v hodnotě sto miliard korun, a to v případě, že se podaří systém uvést do funkčního stavu do začátku září. Podle předsedy svazu Františka Lukla byla digitalizace připravena humpoláckým způsobem, stavební úřady jsou zavaleny žádostmi, které došly podle starých pravidel do konce června, a trápí je dlouhodobý podstav. Svaz požádal ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), aby svolal jednání s organizacemi, na něž dopadají změny v digitalizaci, a to za přítomnosti premiéra Petra Fialy (ODS).