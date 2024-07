Digitalizace je jediná cesta, vybraná firma je ale stavebním zákonem nepolíbená, míní Kasl

Do dvou týdnů by měl systém stavebního řízení fungovat, uvedla v pořadu 90' ČT24 vrchní ředitelka sekce výstavby na ministerstvu pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová s tím, že pro to resort dělá maximum. Jde podle ní zejména o zefektivnění systému, aby úřady nehlásily zdržování při práci. Chybovost podle ní už resort vyřešil během pátku. Předseda České komory architektů Jan Kasl zmínil, že digitalizace je krok správným směrem, ale ministerstvo podle něj nevybralo nejlepší firmu, která systém zhotovuje.

Podotkla, že ministerstvo při přípravě dělalo, co mohlo, a zmínila také, že stát doposud neměl data. „Každý pracoval ve svém lokálním systému. Nebylo překrytí toho, na jakém úřadě byl jaký nápor práce, nevěděli jsme, kdo co vyřizuje,“ uvedla.

„Sbíhají se nám změny v novém stavebním zákoně. Všichni úředníci si zvykají na nové procesy a postupy a doposud každý úředník a úřad pracoval ve svém malém systému,“ vysvětlila Gergelová Štejgrová s tím, že jde o velkou změnu, při které se do centrálního systému připojují „čtyři tisíce úředníků na stavebních úřadech a ještě více úředníků na dotčených orgánech.“

Bartoš by měl odstoupit, zní z opozice kvůli digitalizaci stavebního řízení

Kasl reagoval, že setkání s ředitelkou kvituje. „Ve čtvrtek jsme se setkali a předali jsme jí seznam toho zásadního,“ uvedl a dodal, že systém je zhotoven nešťastně i softwarově. S ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem (Piráti) si prý volal už dvakrát. „Myslím, že mu je nyní trochu úzko,“ hodnotil. Kasl zároveň zdůraznil, že jde o skvělou myšlenku. „Princip digitalizace je jediná možná cesta. Pro projektanty, nejen architekty, ale inženýry je to ta nejlepší cesta, šetříme papíry, šetříme čas, neobíháme úřady,“ míní.

Frustrace na úřadech

Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové vládne na úřadech totální frustrace. „Všichni se snažili, všichni na to upozorňovali, navštěvovali školení. Na otázky, které mají, hotliny a ministerstvo nemají odpovědi a občané si jdou vylít svou zlost na úřady nebo na radnici, málokdo stojí před ministerstvem pro místní rozvoj,“ uvedla s tím, že úředníci jsou podle ní nyní bojovníci v první linii, kteří „to schytávají“ jak od občanů, tak investorů a dotčených orgánů. „Oni se nezeptali, jak to probíhá. Zdigitalizovali něco, co je v paragrafech, (...) ale neznali proces,“ podotkla.

Odbornice na stavební právo Kateřina Kolářová Justová v souvislosti s novým stavebním zákonem zmínila, že myšlenka to byla dobrá. „Digitalizaci stavebního řízení můžeme přirovnat k transparentnosti insolvenčního řízení a fungování insolvenčního rejstříku, kdy se objevují dokumenty ve velmi krátkém časovém úseku a může do nich nahlížet široká veřejnost s odchylkou v tom, že v případě stavebního řízení do ní budou moci nahlížet pouze účastníci řízení,“ uvedla s tím, že dosavadní stav byl „velmi nepružný.“