Bartoš přiznal potíže systému stavebních řízení, chystá manuál

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) přiznal potíže s přechodem do nového režimu stavebního řízení. Nejzávažnější nedostatky ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) opravuje co nejrychleji, uvedl na sociální síti X. Nový jednotný on-line systém pro stavební úřady byl spuštěn 1. července, ale MMR podle Bartoše nyní, tedy už více než tři týdny od startu systému, připravuje detailní manuály pro úředníky. Zlepšení a nové funkce systému jsou „v plánu na později“, uvedl ministr.

„Potíže s přechodem do nového režimu stavebního řízení jednoznačně jsou, nikdo to nepopírá,“ sdělil ministr. Žádný podnět, kritika nebo žádost podle něj nezapadnou. „Jen různých organizací samospráv se v systému musí správně nastavit na čtrnáct set,“ napsal ve středu Bartoš. Původně ministerstvo po informacích od radnic o potížích s novým systémem tvrdilo, že je způsobuje hlavně to, že úředníci zadávají špatně své zařazení do přihlašovacích údajů.

Kromě řešení nedostatků MMR školí úředníky v používání systému. Podle Bartoše zahájilo novou sérii školení v krajích, v úterý bylo například v Jihlavě. „Pracujeme na detailních manuálech pro úředníky s popisem různých typů řízení od A až po Z,“ doplnil ministr.

Systém digitalizace stavebního řízení vykazuje zásadní nedostatky například podle Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Není například plně propojen s ekonomickými systémy a spisovými službami. Zároveň jsou části Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ) podle tajemníků také právně problematické a mohou být v rozporu s pravidly GDPR.