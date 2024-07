Některé úřady mají dál potíže s novým portálem stavebního řízení

S digitálním systémem stavebního řízení se nepojí jen plošné závady. Praha 10 od spuštění systému zaznamenala dva případy špatného doručení žádosti přes Portál stavebníka. „První den přišla stavebnímu úřadu žádost, kterou žadatel směroval na Prahu 10. Stavba se ale nachází na Praze 15. Postoupení žádosti se nedoručilo a visí někde v systému,“ popsal Tropp. Nejde o jedinou chybu, na kterou úřad upozornil. „V týden spuštění systému volal žadatel. Přes Portál stavebníka podal žádost. Stavebnímu úřadu ovšem přišla až za šest dní,“ doplnil.

Několik stavebních úřadů upozornilo Českou televizi na možnost zobrazení cizích stavebních záměrů. Podle MMR jde však o záměrnou součást digitálního systému. „Možnost vidět záměry všech stavebních úřadů a dotčených orgánů není chybou. Systém to umožňuje kvůli lepší koordinaci úřadů,“ sděluje Waleczko.

Vývoj systému je postupný

Digitalizace stavebního řízení zatím není ve finální verzi. „Ministerstvo pro místní rozvoj od počátku avizovalo, že informační systémy stavebního řízení bude dodávat agilně. To znamená, že vývoj bude postupný s ohledem na potřeby reálných uživatelů,“ řekl Waleczko. „Je třeba také upozornit na fakt, že vývoj jde ve dvou větvích. Na jedné straně je to rozvoj podle předem daného plánu. Na druhé jsou to rychlé úpravy podle požadavků uživatelů,“ dodal.

Resort také doplnil některé chybějící funkce. Plán úprav průběžně mění podle závažnosti požadavků ze strany úřadů. „Zabýváme se všemi podněty od úřadů. Třídíme je a následně předáváme dodavatelům, aby došlo k úpravám informačních systémů,“ uvedl Waleczko.