Data ukáží vytíženost stavebních úřadů, avizuje Bartoš. Dost se netestovalo, kritizuje Králíček

ČT24

, pez

před 32 m minutami | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: První den s novým stavebním zákonem (zdroj: ČT24)

Digitalizace by podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) mohla vést ke snížení počtu stavebních úřadů. Řekl to v Událostech, komentářích. V pondělí jeho resort spustil portál, který umožňuje elektronicky podávat žádosti o stavební povolení. Měření dat ze systému by pak podle Bartoše mohlo pomoci v budoucnu určit, které úřady jsou více a které méně zaneprázdněné. Místopředseda ANO Robert Králíček oponoval, že systém se dostatečně netestoval. Vadí mu i to, že si úřady navzájem vidí do řízení.

Během pondělka ministerstvo pro místní rozvoj řešilo stížnosti veřejnosti i úředníků – většinou technického rázu, že nový portál pro stavební řízení nefunguje. „Já jsem nezastíral, že to může mít nějaké komplikace. Hlavně nakonfigurování rolí na straně těch stavebních úřadů. Pak jsme přes den řešili s pomocí call centra nějaké věci týkající se Brna, hodně dotazů jsme měli z Prahy – asi dvě stě telefonátů ve věci nějakého technického řešení,“ přiznal Bartoš s tím, že „bylo hodně práce“. Podle Králíčka se ale rozhodně nejedná o novou éru stavebního řízení a systém má daleko více a „fatálnějších“ problémů, než jsou ty, o nichž mluvil Bartoš. „Jeden z největších je to, že stavební úřady například z Prahy vidí žádosti o stavební povolení jiných úřadů, mohou do nich zasahovat, a mohou je dokonce mazat,“ uvedl místopředseda opozičního hnutí. Toto považuje za velký problém jak právní, tak s GDPR. Doplnil, že jednotlivé úřady dostaly stovky i tisíce žádostí „postaru“ a některé z nich je tak budou podle Králíčka vyřizovat až do konce roku. „To je zavalení a úplná destabilizace stavebního úřadu. Může to mít fatální následky i pro rozpočet, protože někteří starostové nebudou moci čerpat evropské dotace, přijdeme tak o spoustu peněz a může se to dotknout i Národního plánu obnovy,“ zkritizoval.