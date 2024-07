Přes portál už odešly první žádosti o stavební povolení

Stavební řízení přechází pro všechny účastníky do digitální podoby prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Od července dostanou stavebníci všechna povolení, vyjádření a dokumentaci on-line. Komunikace bude probíhat v propojených systémech, tedy Portálu stavebníka pro občany a Informačním systému stavebního řízení pro úředníky, a to v internetovém prohlížeči.

Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. června 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dřívějších předpisů. Pro některé větší vyhrazené stavby jako například dálnice nabyl nový stavební zákon účinnosti 1. ledna letošního roku.

V Brně se s platností zákona otevřel v pondělí centrální úřad, který se nachází v centru města v budově bývalé České pošty. Otevřel se v 8:00. Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek už před otevřením sdělil, že úřad by měl být řádně připraven na ostrý provoz. Nicméně brněnským úředníkům se ráno do systému přihlásit nepodařilo. Problém vnímají v možném přetížení systému.

Na centrální stavební úřad se přesunuly všechny stavební úřady z městských částí, výjimkou je nedaleký úřad pro část Brno-střed. V budoucnu však má zůstat už jenom jeden centrální. Na novém „superúřadě“ má v plném stavu pracovat 150 úředníků, zatím je kapacita pracovníků naplněna z osmdesáti procent. Většinou jde o zaměstnance už zrušených stavebních úřadů v jednotlivých částech města.

„Výběrová řízení stále probíhají. Očekáváme, že ještě v letních měsících se dostaneme na zhruba devadesátiprocentní obsazenost. Pokud jde o zaměstnance ze stavebních úřadů jednotlivých městských částí, tak ti budou tvořit 72 procent personálu,“ vysvětlil Poňuchálek.

Zatím s magistrátní technikou

Zatím však nedorazila slíbená technika a software z ministerstva pro místní rozvoj, magistrát tak musel zajistit techniku ze svých zdrojů, na kterou vyčlenil tři miliony korun. Jakmile přístroje z resortu do Brna dorazí, magistrát techniku přesune na jiná pracoviště, zjistil redaktor ČT Tomáš Foltán.

Mluvčí magistrátu potvrdil, že mezi zaměstnanci stavebních úřadů v jednotlivých městských částech panovaly kvůli plánované centralizaci obavy. „Myslíme si, že se to rozptýlilo, nachystáno vše máme, uvidíme sice, jestli ten nový systém bude fungovat, nicméně děláme vše pro to, aby to bylo co nejhladší,“ dodal.