Digitální stavební řízení má startovat v červenci. Obce očekávají potíže

Dosud si zaměstnankyně stavebního úřadu Prahy 8 vozí nové projekty, které budou schvalovat, z podatelny. Všechny spisy si pak v papírové podobě skladují u sebe v kanceláři. Za tři měsíce už by to mělo být jinak: lidé by projekty posílali on-line přes Portál stavebníka.



Jenže chybí prováděcí předpisy i samotný software, se kterým budou pracovat. Řada měst a obcí – včetně Prahy – se shoduje, že přípravu na digitální stavební řízení nestihnou. A očekávají obtíže.



„Potřebujeme i metodiku postupu. Ten určí vyhláška, kterou dostaneme někdy na přelomu května a června. A tady se dostáváme do opravdu kritické roviny,“ upozorňuje předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a tajemník úřadu Prahy 6 Jan Holický.



Místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO) pak upozorňuje, že systém by měl být propojený i s dalšími systémy měst a obcí. „To vůbec není řešené. A to se za měsíc opravdu stihnout nedá,“ dodává.

První verze softwaru pro stavební řízení už ministerstvo dostalo. Nyní je testuje – úředníci se s nimi začnou učit v polovině května.