Úřady i stavaři mají obavy z nového stavebního zákona. Mluví o nepřipravenosti

ČT24

, gla

před 28 m minutami | Zdroj: ČT24

Události: Obavy kolem nového stavebního zákona (zdroj: ČT24)

Za měsíc začíná platit nový stavební zákon, který má zjednodušit a zrychlit řízení pro malé i velké stavaře. Část z nich ale s projekty raději spěchá, aby stihli vše vyřídit ještě podle starých pravidel. V nejistotě jsou i na některých úřadech. Podobně jako stavebníci mluví o nepřipravenosti systému a digitalizace celého procesu. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) ale budou během června všichni na spuštění novinek připraveni – tisíce úředníků už školení absolvovaly, další to čeká v nejbližší době. Úředníci v týdnu získali také webovou aplikaci, přes kterou bude povolování probíhat. Někde ale stále čekají třeba na nové počítače.

Na stavebním úřadě v Kladně teď neustále zvoní telefony. Přibývá dotazů na nový stavební zákon. Frontu tam čeká zhruba dvojnásobek lidí co obvykle – chtějí stihnout podat žádost o stavební povolení do konce června. I když tam úředníci prošli školeními, přechod na nový systém podle nich zatím připravený není. „Třeba nový informační systém k tomu nepovažujeme za funkční, protože úřednice si neměly možnost osahat jej v praxi a viděly ho na několika prezentacích, což samozřejmě není dobře,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Heral. Větší nápor očekávají i v Plzni, zatím je ale na úřadě klid. Pracovníci nyní čekají, až dorazí skoro sedmdesát notebooků, na kterých mají od července stavby povolovat. „Jestli jsme v podstatě na začátku června a od 1. července by to mělo platit, tak si nejsem úplně jistý, jestli za ten měsíc to opravdu stačíme nějakým způsobem pobrat, nastudovat,“ vyjádřil obavy vedoucí stavebního odboru tamního magistrátu Zdeněk Hanzelín.

Některé stavby rodinných domů dosud na povolení čekaly čtvrt až půl roku, nově by to mohlo být třicet dní. Stavebníci ale čekají, že to bude spíš déle. „Na druhou stranu nám to možná pomůže v tom, že nějaké komplikovanější projekty, kdy to povolování trvalo rok a více, tak se nám také zkrátí. Neříkám, že zase na půl roku, ale o něco by se zkrátit mohlo,“ doufá obchodní ředitel společnosti Woodsystem David Šiller. A úřady aktuálně svými projekty zahrnují i developeři. I oni říkají, že přechod na nový zákon není připravený. „Nejsou zveřejněné vyhlášky. Nevíme, podle čeho máme kreslit, jak máme kreslit, jak má vypadat dokumentace a jak se s ní následně bude pracovat,“ upozornil majitel společnosti JRD Group Jan Řežáb. Elektronizace a rychlejší povolení Díky novému stavebnímu zákonu by počínaje létem měly jednodušší stavby – typicky třeba rodinné domy – získávat stavební povolení během jediného měsíce. U těch složitějších nový zákon počítá s dvojnásobkem času. Lhůtu si zpočátku budou moci úřady prodloužit, v obou případech ale maximálně o šedesát dnů. Pokud žadatel nedoloží stanoviska příslušných orgánů, stavební úřad si je vyžádá sám. Řízení bude probíhat digitálně prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů. I dál ale budou moci lidé odevzdávat některé podklady v listinné podobě.

Přípravy běží, ujišťuje Bartoš Ministr pro místní rozvoj dlouhodobě veřejnost uklidňuje, že přípravy běží. „Stavební zákon byl schválen v loňském roce, takže jak bude vypadat stavebnictví, víme, zejména povolování. Máme přihlášené už tisíce lidí do e-learnigových kurzů, takže teď budeme školit, školit, školit a zřizujeme infolinku,“ nastínil Bartoš. Od konce týdne si mohou úředníci zkoušet i webovou aplikaci, kde budou stavby povolovat. „Budete moci přistoupit na portál, kam se přihlásíte identitou občana nebo třeba bankovní identitou. Nahrajete tam potřebnou dokumentaci, která se ukládá v úložišti, kam přistupují úředníci a spouští se stavební proces,“ popsal Bartoš.