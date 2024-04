Ostrava ruší stavební úřady v menších městských obvodech

Ostrava bude mít od 1. července méně stavebních úřadů než teď. Zastupitelé se rozhodli zrušit úřady v malých obvodech, jako je například Stará a Nová Bělá nebo Proskovice. Centralizace úřadů by měla stavební řízení urychlit. Ostravský magistrát se ke kroku rozhodl i kvůli novému stavebnímu zákonu. Celkem bude mít krajské město šest stavebních úřadů – pět ve velkých městských obvodech a jeden na magistrátu.

Někteří obyvatelé menších městských částí s rušením stavebních úřadů nesouhlasí. Například Josef Mlynář ze Staré Bělé si myslí, že menší úřady jsou lidem blíž a jsou také účinnější v řešení místních problémů. „Tady se to řešilo pružně, konkrétně, s připomínkami,“ řekl.

Řízení stavebního úřadu ve Staré Bělé nově převezme úřad v městském obvodu Ostrava-Jih. „Všechny spisy, které jsou živé, čili je to zpracované, tak přejdou na Jih. Všechno se to bude vyřizovat na Jihu. My jako městský obvod budeme účastníky stavebního řízení v případě stavby rodinných domků, takže o tom, že se bude stavět ve Staré Bělé, vědět budeme,“ uvedl starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček (nestr.).

Jenže i přesun do městského obvodu Jih bude něco stát. „Musíme bohužel rekonstruovat část našeho úřadu tak, abychom získali nové kanceláře, a najmout si samozřejmě odpovídající pracovníky nové. Myslím si ale, že to zvládneme k termínu 1. července 2024,“ konstatoval starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář (ANO).

„Jenom“ šest stavebních úřadů

Změny se dotknou všech malých obvodů, konkrétně Ostrava-Jih převezme ještě projekty z Nové Bělé, Proskovic a Hrabové. Od letních prázdnin tak bude mít stavební úřad jen pět městských obvodů Ostravy, jeden centrální pak bude na magistrátu.