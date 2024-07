Platí nový stavební zákon, skončit má obíhání úřadů

„Přechod nebude jednoduchý, věcí se změní spousta. My jsme se snažili, snažíme a i po 1. 7. v tom budeme pokračovat, tak aby přechod byl co nejhladší. Zpřístupnili jsme některé nástroje, všechna data v nich bohužel kvůli české legislativě v tuto chvíli úředníci vidět nemohou,“ prohlásil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Do portálu stavebníka se lidé mohou dostat od pondělí. Přihlášení je stejné jako do internetového bankovnictví nebo datové schránky. Podat žádost by mělo být snazší než dosud, elektronickou cestou by to měl zvládnout i laik.