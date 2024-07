Bartoš byl měl odstoupit, zní z opozice kvůli digitalizaci stavebního řízení

Problémy s digitalizací stavebního řízení pokračují i čtvrtý týden po jejím spuštění. Na nový systém si stále více stěžují nejen úředníci, ale i stavebníci. Zatím podle nich neumožňuje plnohodnotnou práci. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) je přesvědčený, že se jedná o počáteční problémy, které se podaří brzy vyřešit, část koalice je skeptičtější a hovoří o úpravách celého systému. Starostové navrhují dočasné obnovení fungování starého systému. To by mohlo být řešením i podle opozice, která má za to, že za problémy s digitalizací je zodpovědný ministr.

Stavební úřady po celé zemi hlásí přetížení – na jedné straně mají problémy s novým systémem, obsluhovat ale musejí zároveň starý. V kancelářích jim leží stohy žádostí, které stavebníci přinesli do konce června. Někde jich bylo až osminásobně více než v běžném období. Úřady ale nekritizují jen špatné fungování digitálního řízení. Za nedostatečné považují proškolení a také zveřejněný návod.

„Nic z toho, co v systému v tuto chvíli je, bych neoznačil jako fatální, nebo že to nějakým způsobem zcela nefunguje. Portál stavebníka pro veřejnost i systém pro stavební úřady a dotčené orgány jsou v běhu,“ uvedl Bartoš. „Já jsem nikdy neříkal, že to bude jednoduchý přerod – něco, co zde fungovalo dvacet let, lokálně přepnout do systému, který má jiné parametry a zároveň je už stavěn na novém stavebním zákonu,“ dodal.

„Spokojenost by byla v momentě, kdy bude fungovat stavební portál ze strany stavebníků, projektantů a informační systém ze strany úřadů. A od toho jsme ještě hodně daleko,“ uvedl také předseda České komory architektů Jan Kasl.