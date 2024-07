Čas na krizový management, zní z opozice k problémům se stavebním řízením

I další poslankyně ze zmíněného výboru Marie Pošarová (SPD) řekla, že by bylo dobré, kdyby se okamžitě svolal krizový management. „Pokud si pan ministr nebude vědět rady a do konce srpna se neodstraní chyby v digitalizaci stavebního řízení, tak svolání mimořádné schůze je na místě,“ prohlásila s odkazem na hlasy z hnutí ANO, které právě o svolání poslanecké schůze hovořily.

Největší problém prý vidí v tom, že „Ivan Bartoš házel vinu na úředníky“, těm nyní „došla trpělivost“ a „opouští stavební úřady“. Nemá prý zpětnou vazbu, zda aktualizace systému pro stavební řízení fungují. „Za mě by měl Bartoš rezignovat a měl by tam nastoupit někdo, kdo je víceméně krizový manažer,“ doplnil.

Pošarová sdělila, že „nějaký“ posun po zmíněné aktualizaci vidí, chyb ale zůstává prý mnohem víc. „Úředníci říkají, že jim to trvá dlouho, nejsou pořádně proškolení. Systém byl bohužel nastartovaný hned 1. července, aniž by úředníci a systém byli pořádně vyzkoušení,“ sdělila.

SPD podle ní podporuje vizi nového stavebního zákona a digitalizace, aby odpadla papírová forma. „Stavební řízení zde průměrně trvalo zhruba šest až dvanáct měsíců. Teď by to u menších staveb, třeba rodinného domu, mělo trvat do třiceti dnů. U větších staveb do šedesáti dnů,“ prohlásila. Dodala však, že lze očekávat stížnosti na úřady, že tyto lhůty nebudou dodrženy.