Stále toho hodně chybí, říkají úředníci o systému stavebního řízení

Víkendová aktualizace elektronického systému pro stavební úřady zásadní zlepšení nepřinesla. Podle Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů potíže nového programu přetrvávají. Posun mají přinést až úpravy plánované na další týdny a měsíce. Obdobná situace panuje u Portálu stavebníka – tedy na straně žadatelů, kde ministerstvo přislíbilo aktualizaci do pondělního rána, ale nakonec by ji mělo spustit až v noci na úterý.

Podobně se vyjádřila i referentka stavebního úřadu ve východních Čechách, která si nepřála být jmenována. „Nepocítila jsem změnu, systém nemáme zažitý, takže na první pohled změny nevidíme a dle seznamu oprav, která proběhla 26.7. jsme tyto změny nenašli,“ uvedla s tím, že některé ani nelze posoudit. „Jsou třeba pro administrátora, případně oprava vícenásobného doručení u nových vypravení, protože taková vypravení momentálně nemám, některé body ani nechápeme, co znamenají – jako například oprava stavu vypravení dokumentů, protože netušíme, kde to hledat,“ dodala.

Podobně se vyjádřila vedoucí odboru Krajského stavebního úřadu Jihomoravského kraje Inka Růžičková. „Žádné změny plynoucí z aktualizace naši úředníci nepocítili. V systému pracují chvíli, dnes (v pondělí) navíc nepřišlo žádné podání, takže není ani možné posoudit, zda se se systémem pracuje lépe/hůře – dle jejich slov je to stejné,“ uvedla.

Podle dotčených úřadníků nyní práci, kterou by jeden pracovník měl ve starém systému hotovou do patnácti minut, nyní například v Praze 12 řeší hromadně i hodiny. „Pokud úředník musí pracovat ve starém systému, který je napojený na různé registry, ztotožnění osob, pozemků a teprve z tohoto starého systému to kopíruje do toho nového, tak je pravděpodobně něco špatně a takhle by to fungovat nemělo,“ podotkl místostarosta městské části Praha 12 Petr Šula (TOP 09).

Portál stavebníka se aktualizace nedočkal

Portál stavebníka také ani téměř měsíc od spuštění podle odborníků neumožňuje podat správnou žádost. „Nelze čekat čtrnáct dní, až začne fungovat připojení katastru nemovitostí na Portál stavebníka v Praze, nebo než bude fungovat vyplňování těch dodavatelů. To je skutečně něco, co mělo fungovat okamžitě,“ podotýká předseda České komory architektů Jan Kasl. Zásadním nedostatkem je také podle profesních komor i přístup jen přes identitu jednoho konkrétního občana. Na jednom projektu přitom často pracuje několik lidí.

„Byly tam objeveny chyby. Tak, aby nedocházelo k nasazení chybné verze, došlo k posunutí lhůty pro nasazení Portálu stavebníka,“ vysvětlil náměstek ministra pro místní rozvoj Lukáš Černohorský (Piráti), proč nedošlo na víkendovou aktualizaci Portálu stavebníka. Podle něj bude ministerstvo vydávat informace na web a stavebním úřadům bude informace o úpravách rozesílat.