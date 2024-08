TOP 09 chce od Bartoše slyšet, jak vyřeší problémy se stavebním řízením

20. 8. 2024

Ilustrační foto

Vedení vládní TOP 09 rozhodlo o vyvolání koaličního jednání, na němž má ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) předložit harmonogram a návrh řešení problémů se stavebním řízením. Strana krok oznámila v úterý. Bartoš předtím řekl, že z požadavků na úpravy chybí dodat možnost nahlížení do spisů a ztotožňování osob s jiným než českým občanstvím. Doplnění nejdůležitějších částí je podle něj na dobré cestě a zmíněné úpravy by měly být hotové do konce srpna, řekl po jednání se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. Podle předsedy sdružení Jana Holického systém stále vykazuje nedostatky, v řadě věcí se ale práce v něm zlepšila.

„Předsednictvo TOP 09 je silně znepokojeno průběhem implementace digitalizace stavebního řízení, za niž nese plnou odpovědnost vicepremiér Ivan Bartoš,“ uvedla vládní strana v aktuálním prohlášení s tím, že na jednání požaduje od vicepremiéra Bartoše předložení řešení stávající situace včetně harmonogramu. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pro ČT uvedla, že strana podporuje digitalizaci a zrychlení stavebního procesu. „Právě proto, že digitalizace má probíhat kvalitně a má být funkční, tak nelze nevidět, že i po mnoha týdnech od zahájení nového vyřizování stavebních řízení se nedaří odstraňovat všechny problémy,“ uvedla Pekarová s tím, že chce, aby ministr Bartoš řekl, jaké jsou další kroky, jaké je řešení a harmonogram jednotlivých řešení. „Je důležité, abychom měli tyto komplexní informace nejen my jako koaliční partner, ale také aby je měla veřejnost a všichni dotčení,“ dodala. Zmínila také, že Bartoš měsíce před spuštěním ujišťoval, že vše proběhne bez problémů a když se objeví problémy, tak budou malicherné a podaří se je rychle napravit. „Jak vidíme, bohužel tomu tak není. (...) Chceme dosáhnout toho, aby náprava byla uskutečněna co nejdříve.“

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ke koaličnímu jednání o stavebním řízení (zdroj: ČT24)

Podle informací ČTK Bartoš počítá s tím, že koaličním partnerům podá informaci o řešení komplikací s novým systémem během středečního zasedání vlády. Jednání koalice ve formátu K5, které bývá každé druhé úterý, na úterý svolané není. Večer se nicméně ministři sejdou ve Strakově akademii na pracovním jednání o rozpočtu na příští rok. Bartoš uvedl, že úpravy jsou na dobré cestě. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podle něj pracuje na takzvaném „kukátku“. Mělo by umožnit dívat se na spis i jinak než na počítači úředníka. Podle ministra nejde o ideální stav, jelikož úředník pracuje s řadou jiných dokumentů, které obsahují citlivé informace o jiných osobách. Dodat je potřeba také ztotožňování lidí s jiným než českým občanstvím, kteří v tuzemsku chtějí stavět. Bez potvrzení je totiž systém nepustí dál a neumožní jim podanou žádost dokončit.

Systém je podle Holického stále nedokonalý a často pracovníkům na úřadech ztěžuje práci. Kromě nemožnosti ověřování cizinců a nahlížení do spisů chybí velká řada automatizačních prvků. To ale ministerstvo slíbilo do konce měsíce doplnit. „Největší úpravy z našeho pohledu jsme udělali už minulý týden. Jsou to zejména automatizované procesy, jako je načítání více účastníků procesu. Velkým tématem jsou stále šablony, tedy dokumenty automaticky vytvořené v případě, že úřad učiní nějaké rozhodnutí,“ vyjmenoval Bartoš. Se zástupci sdružení tajemníků také hovořil o propustnosti celého systému. Podle ministra vzrostl počet žádostí, kterými se stavební úřady zabývají.

1. místopředseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Roman Nogol komentuje situaci ohledně digitalizace stavebního řízení (zdroj: ČT24)

Některá jednodušší řízení v systému lze podle Holického už dokončit. Systém je ale podle něj náročnější než ten původní a vyžaduje více úkonů a v mnoha případech přímo znemožňuje práci úředníkům. Sedmadvacátého srpna by se na MMR měli tajemníci společně se zástupci Svazu měst a obcí a Platformy pro zdravý stavební zákon opět setkat a dořešit zbývající problémy. „Pro nás je každý den plný překvapivých situací, některé funkcionality se skutečně podařilo zavést, to je pravda. Nicméně, abychom mohli systém nazvat plně funkční tak, aby byl alespoň trošku srovnatelný s předchozí situací, k tomu jsme ještě daleko,“ uvedl také ve vysílání 1. místopředseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Roman Nogol. Dodal, že například aktualizace systému nastává bez avíza kolem 14:30. „My v tu chvíli přestáváme pracovat, protože nelze vkládat dokumenty, ani je otevřít. To je taková drobnost, u které jsme pochopili, že byla implementována interně,“ podotkl.