Šablony by měly fungovat od konce srpna, řekl Bartoš k digitalizaci stavebního řízení

Největší prvek automatizace stavebního řízení – šablony, které budou pomáhat automaticky vyplňovat dokumenty – by měl začít fungovat do konce srpna, řekl ve čtvrtek ve vysílání ČT ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Resort provedl začátkem týdne aktualizaci systému, na kterou jsou podle Bartoše ze strany některých úřadů pozitivní reakce. Předseda České komory architektů Jan Kasl zmínil, že části určené architektům fungují, s úřední částí je to ale horší. Úřady ji často označují za nefunkční. Úterní aktualizace podle úředníků pomohla minimálně, většina nedostatků přetrvala. Navíc musejí řešit stovky žádostí podaných do konce června ještě ve starém systému.

Bartoš přiznal, že rychlost a komfort systému nejsou takové, na jaké byli úředníci zvyklí v lokálních systémech. „Ty se vyvíjely třicet let. Tedy vnímám nespokojenost s tím, že věci trvají dlouho, někdy je obtížné je dokončit na dva tři kliky,“ podotkl ministr s tím, že ale jedná se zástupci radnic i Svazem měst a obcí. „Dali jsme i závazky toho, co se v systému změní. Přidali jsme významnou část automatizace – hromadné ověřování osob, parcel, navrhovaných objektů, účastníků řízení,“ vyjmenoval Bartoš s tím, že ministerstvo přidalo první sadu šablon. „Původní lokální systém měl stovky šablon na jednotlivá řízení. Zákon předpokládá velmi zjednodušené řízení v řadě oblastí, takže jsme přidali první sérii ze zhruba 130 šablon, které by měly do systému přibýt, což je největší prvek automatizace,“ podotkl vicepremiér a dodal, že tato část by měla být dokončena do konce srpna. „Ale začátkem týdne jsme provedli aktualizaci, adresovali jsme nejdůležitější věci ve smyslu automatizace a je třeba říci, že z Plzně, Chebu či Středočeského kraje i dalších území už máme pozitivní reakce na tuto aktualizaci, ale samozřejmě další kroky budou následovat,“ ujistil.

Česká komora architektů poslala 23. července ministru Bartošovi otevřený dopis, ve kterém její předseda Kasl kritizoval, že systém podle něj po spuštění nefungoval ani na základní úrovni, natož ve slibovaném rozsahu. Tehdejší stav označil za neudržitelný. Ve čtvrtek, tedy víc než tři týdny poté, podle něj došlo ke slibovaným aktualizacím a situace se zlepšila.

„Asi týden po tom dopisu jsme se potkali se zpracovateli systému. Dohodli jsme si priority změn a musím říci, že nastaly. Co se tedy týče Portálu stavebníka, tak po aktualizaci z 9. srpna musím konstatovat, že některé věci fungují. Nemohl jsem si vyzkoušet šestnáct způsobů žádostí, ale hlavní žádost funguje,“ uvedl s tím, že na straně úřední je situace zřejmě mnohem horší. „Mě překvapuje úžas, s jakým pan ministr a ministerstvo objevují, že tam mají být formuláře a že to má být automatizováno a že tam je mnoho řízení,“ dodal Kasl. Připomněl však, že naopak nefunguje Národní geoportál územního plánování. „To je portál územního plánu a ten nefunguje vůbec, a přitom územní plány jsou pro budoucí povolování staveb mnohem důležitější než samotný technický proces toho povolení,“ míní Kasl.

Úřady: Je to jako z mercedesu na tříkolku „Nelze jej (systém) považovat ani zdaleka za plně funkční a úředníci nemohou normálně pracovat. Stále řeší i situace, kdy jim například od projektantů vůbec nedorazí některé zaslané žádosti přes portál stavebníka,“ popisuje mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Ve Slaném si stěžují na to, že se obec do portálu nemůže přihlásit jako obec, v Brandýse nad Labem označují systém za nespolehlivý. „Když to srovnáme s předchozím systémem, který jsme užívali a který jsme si zaplatili, to jsme jeli jak v mercedesu. Nyní jsme spadli na šlapací tříkolku,“ sdělil také vedoucí oddělení stavebního úřadu přerovské radnice Jaromír Kluka. Poukázal na velké časové zpoždění proti původnímu stavu. Za velký problém označil například to, že systém neumí propsat již zadané údaje do všech úkonů, které úředníci následně tvoří.

Vedoucí stavebního úřadu prostějovské radnice Jan Košťál připustil, že fungují některé jednoduché úkony, například odeslání sdělení do datové schránky. „Nefunguje ale to základní, tedy vypsat řízení, oznámit to účastníkům a pak vydat rozhodnutí,“ podotkl. V Novém Boru již přestávají věřit, že se nový systém podaří vyladit. Podle mluvčí tamní radnice Radmily Pokorné se po aktualizaci nezměnilo prakticky nic. „Portál často vůbec nefunguje nebo má pomalé odezvy, obsahuje i gramatické chyby,“ vypočítala.

Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek sdělil, že každá aktualizace je prospěšná, navzdory tomu ale úředníci evidují velké množství potíží. Dlouhodobě je to nedostatek vzorů pro jednotlivé úkony nebo zdlouhavé vyplňování údajů v aplikaci. „Informační systém stavebního řízení tedy stále vnímáme jako nehotový a práci neusnadňující,“ sdělil Poňuchálek. Také podle vedoucího stavebního úřadu ve Vyškově Karla Mozoly se aktualizací část problémů vyřešila, avšak většina jich zůstává. Podobně to vidí zástupci pražských stavebních úřadů. Systém se sice zlepšil, ale stále podle nich zůstává prakticky nefunkční. Nelze například nahlížet on-line do spisů či chybí už zmiňované šablony, které pomáhají automaticky vyplňovat dokumenty. V Plzni si stěžují na to, že nelze načíst přílohy, což znemožňuje pokračovat v řízení. Takový problém mají i jinde. „Systém je nepředvídatelný, padá v plnění mezikroků. Například nešly nahrát dokumenty, často nelze načíst ty, které již byly nahrány dříve,“ kritizuje vedoucí stavebního odboru v Rokycanech Radka Janová. Zásadní potíže mají se systémem i pracovníci stavebního úřadu v Kroměříži. „Při aktualizaci systému z druhého srpna se ministerstvu podařilo nastavit přístup pro vedoucího stavebního úřadu tak, že nemůže přidělit k vyřízení novou žádost a nemůže podepsat odchozí poštu,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek. Úředníci proto zatím v novém systému nevyřídili vůbec nic. „Opravit to může jen ministerstvo a to i přes opakovaná upozornění nereaguje,“ dodal Vondrášek. Mluvčí jihlavské radnice Aneta Hrdličková sdělila, že dosavadní aktualizace jsou vždy jen drobné dílčí úpravy, které práci nijak podstatně neulehčují.