Ještě chvíli to trochu bolet bude, říká Bartoš ke stavebnímu řízení

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) přiznává, že nový digitální systém stavebního řízení má nedostatky, odmítá ale, že by nebyl jako celek funkční. V pátečním pořadu Události, komentáře zopakoval, že kvůli kauze nehodlá odstupovat z čela resortu. Předseda sněmovního podvýboru pro e-Government a starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) ministrovi vyčetl vše od podoby školení práce se systémem po to, že se zaváděl v době prázdnin, což označil za „blbost“.

Problémy s novým systémem stavebního řízení se táhnou od jeho zavedení 1. července. Úředníci mají potíže se do něj přihlásit, kritizují jeho údajnou neintuitivnost a nedostatečná školení, jak s ním pracovat. Bartoš problémy již dříve připustil a zavázal se je napravit. Od pátku jsou na stránkách ministerstva pro místní rozvoj třeba slibované intuitivnější manuály, řekl ministr.

„Systém je průchozí, není to tak, že fatálně selhává,“ hájil se v Událostech, komentářích Bartoš, podle něj systémem zatím prošlo na 4300 žádostí a polovina z nich se už řeší. „Je tam doba 60 dní na zpracování žádostí. My vidíme, že zhruba padesát procent žádostí je v nějaké fázi rozpracovanosti, přes dvě stě jich už je uzavřeno,“ podotkl s tím, že to dokazuje funkčnost systému.

Přiznal ale opět, že nedostatky rozhodně trpí. Ministerstvo má plán, jak je postupně napravit, dodal Bartoš. Celé situaci se systémem prý neprospělo, že řada lidí podávala urychleně žádosti v červnu, těsně před zavedením systému, zřejmě právě v obavě z jeho spuštění.

Systém nekontroluje údaje, tvrdí Stržínek

„Systém v žádném případě nefunguje tak, jak by fungovat měl,“ prohlásil Stržínek. Zmínil jisté „kiksy“, o kterých se doslechl, například když předseda České komory architektů Jan Kasl údajně zkoušel zadat do projektu na Portálu stavebníka coby žadatele jednodenní novorozeně a systém žádost poslal dál. „Systém v tuto chvíli vůbec nekontroluje, co se tam zadává,“ postěžoval si Stržínek.

Řada chyb podle jeho názoru vychází z toho, že projekt nebyl dostatečně dobře otestovaný. „Ten program měl projít nějakou fází, kdy vybrané stavební úřady ve verzi jakýchsi pokusných králíků měly zjišťovat, co v tom systému funguje nebo naopak nefunguje dobře, potom po doladění měl být ten systém vypuštěn do republiky,“ řekl Stržínek. Podle něj nyní hrají roli pokusných králíků všechny úřady v zemi.

Bartoš v reakci prohlásil, že za nedostatečné testování můžou právní předpisy. „V Česku nemůžete napsat zákon, který vám umožní něco pilovat jenom pro někoho,“ řekl. Podle něj z toho plyne poučení do budoucna o tom, jak psát zákony, spíše než o tom, jak provádět digitalizaci. Postupný náběh je tak třeba zahrnut už v zákonu o eDokladech, na kterém ministerstvo pro místní rozvoj také pracovalo, stavební zákon to ale neumožňoval.

„Byl bych rád, kdybychom měli na některé věci, třeba školení, více času, ale neměli jsme ho nazbyt,“ doplnil ministr. Nový stavební zákon se schválil v květnu 2023, od té doby dokázal Bartošův resort vytvořit novou architekturu, vysoutěžení jednotlivých komponentů a přistoupení k realizaci projektu, prohlásil.