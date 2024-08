Půlhodina místo dvou minut. Nové stavební řízení stále čelí kritice

Systémy digitalizace stavebního řízení stále vykazují nedostatky, které brání odesílání a přijímání žádostí nebo jejich odbavování výrazně prodlužují. Kromě pracovníků stavebních úřadů se o současné podobě systémů negativně vyjádřili také někteří senátoři. Konkrétní komplikace zákonodárcům předvedli pracovníci na jednání senátního výboru. „Zadat do systému fyzické podání trvá půl hodiny, v minulém systému to bylo za dvě minuty,“ stěžuje si jeden z úředníků.

Práci zásadně komplikuje opakované vyplňování informací do dokumentů. Chyby vykazuje také funkce ověřování osob. Ty sice lze již načítat přímo ze systému, mají ale například smyšlené dny a roky narození. Z katastru nemovitostí lze automaticky načíst pouze číslo parcely, zbytek údajů se musí vyplnit ručně.

Podle vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu v Teplicích Lenky Mirgové byly v prvních týdnech fungování nových systémů problémy například s manuálem zaslaným ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Do poloviny července nemohla být podaná žádost, protože nebyly přidány dostatečné informace pro dotčené orgány. Některé žádosti zadané začátkem července dodnes v systému nejsou.

Půlhodina místo dvou minut

Obdobné nedostatky registruje také Jan Forejt, zastupující vedoucí odboru stavebního úřadu v Mariánských Lázních. Telefonická podpora ministerstva není podle něj schopná efektivně řešit dotazy úředníků. Z dvanácti e-mailů mu po třech týdnech odpověděli na dva.

„Děláme zbytečně více kroků, než jsme dělali doteď. Když nám přijde fyzické podání v papírové podobě na sekretariát, tak zadat ho do systému trvá v průměru půl hodiny. V minulém systému to bylo za dvě minuty,“ uvedl Forejt na jednání výboru.

Poslední aktualizace systému proběhla tento týden. „Kolegové potvrdili, že se situace proměnila. Nemáme zatím ověřeno vše, ale některé úkony, se kterými jsme pracovali, jsou funkční. Například se už vyřešil problém, kdy nebylo možné do systému přihlásit všechny úřední osoby, nyní už se to podařilo. Ovšem stále zůstávají záležitosti, které nefungují, například je komplikované omylem zaslanou žádost předat správnému orgánu,“ popisuje mluvčí krajského stavebního úřadu v Moravskoslezském kraji Nikola Birklenová.

„Systém se zlepšuje, zrychluje, MMR reaguje na připomínky stavebních úřadů,“ chválila Helena Frintová z oddělení mediální komunikace Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Systém nemá kritické chyby, tvrdí MMR

Jinde mají horší zkušenosti. „Do systému jsem se přihlásil, ale to bylo vše. Pokoušel se o to i kolega, ale hodinu se mu nic nenačetlo. Po aktualizaci jsme to zatím ani znovu nezkoušeli,“ přiznal referent odboru výstavby Kraje Vysočina, který si přál zůstat v anonymitě.

Složitou situaci s digitalizací měl i Středočeský kraj. „Náš úřad se na rozdíl od jiných stavebních úřadů potýkal až do 13.8. s neexistencí svého krajského stavebního úřadu v informačním systému. Teprve nyní je tak schopen přijímat žádosti o povolení a kolaudace staveb a seznamovat se s aktuální verzi systému v praxi,“ sdělil tiskový mluvčí krajského úřadu David Šíma.

Přesto uznává, že v systému postupně dochází ke zlepšení. „Zaznamenali jsme lepší provázanost se státními registry, referenti stavebních úřadů mají v systému již téměř stejná oprávnění k provádění práce jako v systémech předchozích. Dochází také k menším duplicitám při zpracování žádostí. V obecné rovině je bohužel systém stále výrazně časově náročnější ke zpracování žádosti nežli staré systémy.“