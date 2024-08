Poskytneme stavebníkům data a workshopy k systému stavebního řízení, říká Bartoš

Stát v digitalizaci dohání, co se dalo udělat dřív, míní IT odborník

Bartoš již dříve slíbil, že základní funkcionality budou do systémů dodány do konce srpna. Za současný stav digitalizace ministra kritizují koaliční i opoziční politici. Někteří jej vyzývají k rezignaci. Bartoš dříve uvedl, že z postu ministra pro místní rozvoj odejít neplánuje. Problém by to podle něj neřešilo a považoval by to za útěk od rozdělané práce.

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý rozhodl, že Bartošovi mají se zvládáním komplikací s digitalizací pomáhat ministr dopravy Martin Kupka (ODS), průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) a financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Nepopírám, že se rozběh systému nedaří, jak jsme si představovali, postupně ale dochází ke zlepšování. To je pozitivní, pořád to ale není takové, abychom byli spokojeni,“ řekl premiér. Záležitost se podle něj týká i velkých infrastruktur. Aby systém fungoval, vyjmenovaní tři ministři se podílejí na řešení situace, řekl.