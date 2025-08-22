Všechny školy musí od ledna 2026 na dámských toaletách zajistit menstruační potřeby. Ministerstvo zdravotnictví změní vyhlášku o hygienických požadavcích na školy. Na páteční tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle Ireny Hůlové z organizace Sola pomáhá půjde o náklady zhruba deset tisíc korun pro jednu školu za rok.
Menstruační potřeby musí být ve všech školách od ledna
„Menstruace není volba, ale přirozená součást života a žádná studentka by kvůli ní neměla odcházet domů, improvizovat s toaletním papírem, nebo se stydět požádat o pomoc,“ odůvodnil Válek. Vybaveny těmito potřebami musí být všechny toalety, které navštěvují žákyně starší devíti let. Hranice podle něj byla vybrána proto, aby školy nemohly vynechat toalety určené pro dívky na prvním stupni základních škol. „Nejčastěji k první menstruaci dochází ve věku jedenáct až dvanáct let,“ dodal ministr.
Vyhláška, která byla loni novelizovaná, v příloze číslo jedna uvádí, že toalety musí být vybaveny „prostředky pro hygienické mytí a hygienické osušení rukou a toaletním papírem“. Podle odborníků využívají volně dostupné vložky nejen dívky ze sociálně slabých rodin, ale i ostatní, které menstruaci dostanou nečekaně nebo nemají náhradní menstruační potřeby.
Evropský parlament ve svém usnesení z ledna 2019 o rovnosti žen a mužů a daňové politice uvedl, že menstruační chudoba v EU zůstává nevyřešeným problémem a podle odhadů si každá desátá dívka nemůže hygienické potřeby dovolit.
Česko patří s jednadvacetiprocentním zdaněním mezi země s nejvyšší daní z přidané hodnoty (DPH) na menstruační potřeby. Podle informací, které zazněly na pátečním semináři, se na ní ročně vybere 150 až 300 milionů korun. Vyšší DPH má například Maďarsko (27 procent), naopak nižší má Slovensko (9,5 procenta) a Německo (sedm procent). Ve Velké Británii a Irsku, kde jsou zároveň vložky zdarma ve školách, je DPH nulové.