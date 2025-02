Menstruační potřeby by ve školách mohly být zdarma. V Ostravě se osvědčily

Menstruační potřeby by mohly být nově povinně k dispozici zdarma na všech základních a středních školách. Jejich zajištění do všech zařízení v Česku by podle odhadu magistrátu Ostravy stálo 120 milionů korun ročně. Výdaje by platili zřizovatelé škol. Resorty školství a zdravotnictví teď jednají o vyhlášce, která by to umožnila.

Na ostravské Základní škole Horymírova mají žákyně už rok menstruační potřeby zdarma. „Je prokazatelné, že teď jsou holky pohodovější, a nestává se, že by nepřišly na výuku nebo odcházely domů,“ popisuje ředitelka Petra Hladíková. ZŠ Horymírova ale není výjimkou.

Projekt funguje na všech 54 základních školách v Ostravě. Město to vyjde na rok za milion korun. Inspiroval se i liberecký magistrát. V jiných regionech zatím pomáhají neziskové organizace. „Cílem našeho projektu je spíše poukázat na to, že menstruační potřeby na školní toalety patří. Určitě není v možnostech našich ani jiných organizací zajišťovat všechny školy v Česku,“ vysvětluje Kristýna Bojić z organizace Člověk v tísni.

Ministerstvo: Změna může být rychlá

Dodávání menstruačních potřeb do škol zadarmo by mohlo být poměrně brzy povinné, nařídit to může hygienická vyhláška. „Dvě třetiny Čechů říkají, že by zřizovatelé měli tyto potřeby dodávat,“ říká Irena Hůlová z organizace Sola Pomáhá.

„Tu vyhlášku můžeme vydat velmi rychle. Ale je to povinnost udělená zřizovatelům, takže potřebujeme poptávku ze strany ministerstva školství,“ přiblížil náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL). Resort školství chce tuto možnost projednat se zástupci zřizovatelů a ředitelů škol.

„Zkušenosti z ČR a odjinud ukazují, že to je opravdu maličký náklad. Spíš to není zavedené kvůli tomu, protože jsme nebyli zvyklí o tom mluvit,“ vysvětluje náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS). Podle resortu zdravotnictví je úprava proveditelná do konce volebního období. Vyhlášky vydávají ministerstva bez nutnosti projednání v parlamentu.