Ženy během menstruace reagují přesněji a rychleji, ukázala studie

V jednom testu vědci účastníkům studie ukázali usmívající se nebo mrkající obličeje a požádali je, aby stiskli mezerník na klávesnici pouze tehdy, když uvidí smějící se obličej. Tím se testovala jejich „pozornost, reakční doba a přesnost“. Ve druhém experimentu měli za úkol identifikovat a otáčet zrcadlově obrácené obrázky, aby se zhodnotilo jejich „prostorové poznávání“. Při třetím testu, který se týkal prostorového načasování, sledovali pohybující se míčky, které mířily proti sobě, a museli kliknout na obrazovku přesně v okamžiku, kdy se srazily.

Vědci nezjistili žádný rozdíl v přesnosti a reakční době ani u mužů, ani u žen, které užívaly hormonální antikoncepci. Menstruující ženy však podávaly nejlepší výkony v době, kdy měly menstruaci, přestože uváděly, že se cítí hůře.

Rozdíl mezi otřesem mozku a menším zraněním

„Přestože účastnice uváděly, že se během menstruace cítí hůře, a vnímaly, že to negativně ovlivňuje jejich výkon, jejich reakční časy byly rychlejší a dělaly méně chyb,“ shrnuli výzkumníci.

Reakční časy byly pomalejší – asi o deset až 20 milisekund – během luteální fáze, která začíná ovulací a trvá 12 až 14 dní do začátku menstruace. V této fázi sportovkyně také nejčastěji utrpí svalová zranění. Vědci uvedli, že pomalejší reakční doba v tomto období může vysvětlovat vyšší míru zranění. Výzkum ukázal, že zpoždění reakční doby o pouhých deset milisekund může znamenat rozdíl mezi otřesem mozku a méně závažným zraněním.

„Překvapivé je, že výkonnost účastnic studie byla lepší, když měly menstruaci, což zpochybňuje to, co ženy a možná i společnost obecně předpokládají o schopnostech právě v tomto období,“ řekla hlavní autorka studie Flaminia Roncaová. „Doufám, že to bude základem pro pozitivní rozhovory mezi trenéry a sportovci o vnímání a výkonnosti: to, jak se cítíme, ne vždy odráží to, jak výkon podáváme,“ dodala.