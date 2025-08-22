V Ostravě-Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nasazena je výšková technika, sdělila mluvčí moravskoslezských krajských hasičů Petra Lukášová.
V Ostravě hoří hala s odpadem, platí třetí stupeň poplachu
Informaci o požáru dostalo operační středisko hasičů v pátek po páté hodině ranní. Na zveřejněných fotografiích jsou vidět plameny šlehající ze světlíků na střeše budovy.
„Zásah probíhá jak zevnitř haly, tak i z venku pomocí výškové techniky,“ uvedli hasiči.
Na místě aktuálně zasahuje sedmnáct jednotek. „Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru,“ popsala Lukášová.
Mluvčí hasičů Adam Fojtík informoval, že k požáru přijela i chemická laboratoř, která změří kvalitu ovzduší. Lidem je doporučeno, aby omezili větrání, hasiči jim rozeslali hromadné SMS.