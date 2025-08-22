V Ostravě hoří hala s odpadem, platí třetí stupeň poplachu


22. 8. 2025Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK

V Ostravě-Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nasazena je výšková technika, sdělila mluvčí moravskoslezských krajských hasičů Petra Lukášová.

Informaci o požáru dostalo operační středisko hasičů v pátek po páté hodině ranní. Na zveřejněných fotografiích jsou vidět plameny šlehající ze světlíků na střeše budovy.

„Zásah probíhá jak zevnitř haly, tak i z venku pomocí výškové techniky,“ uvedli hasiči.

Na místě aktuálně zasahuje sedmnáct jednotek. „Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru,“ popsala Lukášová.

Mluvčí hasičů Adam Fojtík informoval, že k požáru přijela i chemická laboratoř, která změří kvalitu ovzduší. Lidem je doporučeno, aby omezili větrání, hasiči jim rozeslali hromadné SMS.

Ilustrační foto
