Digitalizace stavebního řízení vykazuje podle Senátu zásadní nedostatky

Senát se usnesl, že digitalizace stavebního řízení vykazuje zásadní nedostatky a závažné chyby. Ministerstvo pro místní rozvoj by podle horní komory mělo zvážit ustavení krizového manažera i pracovní skupiny se zástupci stavebních úřadů či komory architektů. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), který před senátory ve středu vystoupil, uvedl, že má soupis nedostatků, s nímž ale chce nejprve seznámit vládu. Senátoři ve zhruba tříhodinové debatě varovali před možnými hospodářskými důsledky, před odchodem pracovníků ze stavebních úřadů i případnými žalobami na stát o náhradu škody.

Řada senátorů volala po pozastavení účinnosti nového stavebního zákona a po přechodném období, v němž by se stavby povolovaly podle zákona původního. Podle Raduana Nwelatiho (ODS) je systém absolutně nefunkční a patrně nebude možné jej napravit ani za několik měsíců. „Může se stát, že mnoho pracovníků stavebních úřadů odejde jen kvůli přístupu ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl Jan Sobotka (STAN).

„Systém nefunguje měsíc a 21 dní po jeho spuštění,“ řekl navrhovatel projednávání problémů elektronického stavebního řízení Hynek Hanza (ODS). Zdůraznil, že nejde o politiku, ale o budoucnost stavebního řízení. „Další hrozbou jsou hospodářské důsledky, dotační důsledky,“ uvedl senátor. „Jsou to ohromné miliardy, které jsou v ohrožení,“ přidal se Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Máme jasný plán a harmonogram nasazování jednotlivých funkcí, které zákon ve své podstatě nevyžadoval. Ale je to o efektivitě fungování systému,“ řekl senátorům Bartoš. Například automatické šablony pro jednotlivá rozhodnutí, jichž má být 130, mají být dodány do konce srpna, poznamenal.

Senátoři v debatě také zpochybňovali některé konkrétní změny například v povolování bytových domů a souborů staveb a v kolaudaci staveb, na což poukazuje i usnesení horní komory. „Bez změny zákona nejsou některé problémy řešitelné,“ řekla Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Bartoš v případě kolaudace staveb povolených před červencem uznal chybu, ministerstvo podle něho k věci vydalo metodiku.

Bartoše, který je předsedou Pirátů, se zastala senátorka z této strany Adéla Šípová. Chybou podle ní bylo, že se odvážil do změny jít. Pokud by měl Bartoš odejít z vlády, vše by podle Šípové „padlo pod stůl“.

Senát ve čtrnáctibodovém usnesení také doporučil například prověření toho, zda integrovaný systém stavebního řízení a portálu stavebníka neobsahují kritické chyby. Ministerstvo by mělo podle horní komory popsat aktuální stav, pojmenovat nedostatky a představit konkrétní plán a časový harmonogram jejich řešení. Mělo by také prověřit možnost legislativních kroků, které by vedly k přerušení účinnosti nového stavebního zákona či umožňovaly fungování starého i nového stavebního zákona pro vytvoření prostoru pro doladění systému digitalizace stavebního řízení, stojí v usnesení.

Bartoš už dříve řekl, že resort je ve velmi úzkém kontaktu s profesními organizacemi, zástupci samospráv i jednotlivých úřadů a odbory.