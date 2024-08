Stát v digitalizaci dohání, co se dalo udělat dřív, míní IT odborník

Je dobře, že se stát snaží digitalizaci dohánět, míní ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromír Hanzal. Vrchní ředitel IT sekce ministerstva práce a sociálních věcí Karel Trpkoš prohlásil, že obrovské problémy s digitalizací zažil i v soukromém sektoru, současné potíže systémů stavebního řízení ho tak úplně nezaskočily. Digitalizace potřebuje pevné vedení a kvalitní lidi, kterých se často nedostává, zaznělo také v pořadu Události, komentáře.

Podle Trpkoše stát digitalizovat umí a chce. „Teď ve státě běží poměrně hodně digitalizačních projektů, a pokud dopadnou, tak stát výrazně posunou,“ řekl. Za zhruba čtyři roky bude onen posun výrazně znát, myslí si.

S digitalizací bývají vždycky problémy, prohlásil dále k současným problémům ministerstva pro místní rozvoj. Setkal se s nimi hojně prý i v soukromém sektoru. „Zažil jsem situace, kdy se některé naše velké banky snažily svůj core systém vyměnit čtyřikrát, povedlo se to až na popáté,“ zmínil. Jednu nejmenovanou banku dokonce výměna core systému skoro stála bankovní licenci, popsal Trpkoš. „Stát má v digitalizaci určitě rezervy a mohl by ji dělat lépe, na druhou stranu si myslím, že na tom není tak úplně hrozně,“ dodal.

Hanzal se shoduje s Trpkošem v tom, že Česko se o digitalizaci skutečně snaží. „Je otázka, zda to stát zachytil včas. My si myslíme, že spíš doháníme to, co se dalo udělat dříve,“ komentoval.

„Myslím si, že problémy digitalizace v malé firmě i ve státu jsou v zásadě podobné v tom smyslu, že potřebují vedení,“ zmínil dále Hanzal. Lidé z provozu mívají podle něj tendence do věcí nezasahovat, dokud jsou aspoň nějak funkční.