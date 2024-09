Piráti odmítají podpořit rozpočet na příští rok, Fiala ho ale měnit nechce

Ministr financí Zbyněk Stanjura v sobotu v noci zveřejnil návrh, podle kterého by měl stát hospodařit se schodkem 230 miliard korun.

Nejvíc seškrtaný rozpočet má zatím ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Vicepremiér tak požaduje minimálně sedm miliard korun navíc na podporu a výstavbu bydlení. „Naší ambicí je pět tisíc bytů nových či zrekonstruovaných,“ prohlásil.

Zároveň připomněl, že se jedná o prioritu z programového prohlášení vlády, přesto finance v návrhu rozpočtu zohledněny nejsou. „Když se na něčem domluvíme a vláda odsouhlasila jednotlivé programy, tak moje otázka zní – proč tam v tuto chvíli ty prostředky nejsou?“ uvedl. „Zda se to tam nedopatřením nedostalo, nebo je to jiný záměr, že se tam ty peníze například objeví nějakým jiným způsobem, to já teď nedovedu říci,“ dodal ministr.