Historik: Máme dostatek důkazů, že Babiš s StB spolupracoval

Uzavření smíru slovenského ministerstva vnitra s Andrejem Babišem (ANO) ohledně jeho evidence jako agenta komunistické Státní bezpečnosti je podle českého historika a ředitele Muzea paměti XX. století v Praze Petra Blažka naprosto výjimečné. „Není to něco běžného,“ řekl v ČT24. „Máme dostatek důkazů k tomu, že Andrej Babiš jako tajný spolupracovník s krycím jménem Bureš spolupracoval s jednou částí Státní bezpečnosti,“ uvedl Blažek. Slovenské vnitro oznámilo, že Babiš byl jako agent totalitní rozvědky evidován neoprávněně.

Soudy se zabývaly sporem, zda je Babiš v evidenci StB jako agent oprávněně, celkem dvanáct let. Původní verdikt ve prospěch Babiše zrušil v roce 2017 slovenský ústavní soud. Bratislavský krajský soud pak v obnoveném líčení zamítl Babišovu žalobu, že je neoprávněně evidován jako agent. Babiš poté neuspěl u slovenského nejvyššího soudu ani u Evropského soudu pro lidská práva. V roce 2023 Babiš podal kvůli evidenci u StB novou žalobu namířenou tentokrát na slovenské ministerstvo vnitra.

„Chápu jeho rozhořčení“

Babiš o své činnosti promluvil v pořadu Show Jana Krause v roce 2011. „Já říkám, že jsem nikdy žádný agent nebyl, protože jsem pracoval v Podniku zahraničního obchodu. A ta StB ekonomická chránila ekonomické zájmy Československa, to nebyla ta hnusná, která potlačovala lidi, že nemohli studovat, cestovat, to byla normální StB. Tam chodili vždycky, když jsem potkal cizince, hlásit zprávy, to bylo normální,“ uvedl Babiš.