Výrazná regulace kryptoměn v EU se blíží, dotkne se i tuzemských investorů

Od července skončí v zemích Evropské unie (EU) stovky firem obchodujících s kryptoměnami. Fungovat budou moct jen ty, které získaly speciální licenci. Dotkne se to i investorů z tuzemska. Ti o peníze nepřijdou, musí s nimi ale jinam.
Platforma Binance fungovala devět let, rychle se stala tou největší pro nákup kryptoměn. Teď v EU zřejmě skončí. „Někteří uživatelé mohou být dotčeni a budeme s nimi přímo komunikovat, abychom jim poskytli jasné informace o dalším postupu,“ uvedla společnost.
Evropská regulace je pro mezinárodní platformy významnou překážkou. Ze sta největších světových burz získal licenci MiCa pouze zlomek. V Evropě fungovalo doteď přes 1200 kryptofirem – oprávnění jich dostalo jen asi dvě stě padesát. Česká národní banka udělila deset licencí, přičemž žádosti drtivé většiny společností zamítla.
„Úspěšnost je velmi nízká, což v podstatě značí něco o tom, jak je licence náročná,“ upozornil advokát Martin Hobza. Firmy mohou nadále působit mimo Evropu. O digitální měnu je každopádně u tuzemských investorů zájem. Od začátku roku do května Češi nakoupili a prodali ve směnárnách kryptoměny za více než pět miliard korun.
„Nepochybně trh je významný i reputačně. To znamená – pokud nezískáte evropskou licenci – na rozdíl od vašich konkurentů, znamená to nějaký signál,“ dodal Hobza.
Evropský trh je atraktivní, zní z odvětví
Podle vedoucího komunikace České kryptoměnové asociace Jana Hostinského je evropský trh velmi atraktivní i pro globální hráče. „Může se to dotknout až stovek tisíc lidí,“ odhadl.
Firmy musely dokázat mimo jiné, že jsou důvěryhodné, že neperou špinavé peníze, nebo že mají dostatečně transparentní vlastnickou strukturu. „Je to opravdu neuvěřitelně sofistikovaná, náročná disciplína,“ vyjmenoval zakladatel společnosti Bit.plus Martin Stránský.
Končící platformy teď musí říct, jak peníze investorům vrátí. Řada lidí je v příštích dnech raději sama vybere, případně přesune.