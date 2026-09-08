Rozsáhlý požár prodejny Lidl v Kladně dostali hasiči pod kontrolu

Požár prodejny Lidl v Kladně, který vypukl krátce po půlnoci, dostali hasiči pod kontrolu, zásah však pokračuje. Nikdo nebyl zraněn. Předběžná škoda činí 120 milionů korun. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a z nedaleké ubytovny evakuovali 53 lidí.
Hasiči k požáru vyjeli krátce po půlnoci. Už při příjezdu první jednotky šlehaly ze střešní konstrukce plameny. Velitel zásahu proto vyhlásil nejprve druhý a následně třetí stupeň požárního poplachu. Na místě celkově zasahuje osmnáct jednotek.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu před třetí hodinou ranní. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře bude zásah a dohašování zřejmě pokračovat po celý den. Na místo míří také těžká technika.
Z nedaleké ubytovny hasiči evakuovali 53 lidí, kterým poskytly dočasné zázemí dva evakuační autobusy. Do akce nasadili také čtyři kusy výškové techniky, mobilní operační středisko, dva monitorovací drony a jednotku určenou k ochraně obyvatelstva.
„Příčina požáru je v šetření,“ uvedl Bakalář. Předběžnou škodu vyšetřovatelé ve spolupráci s majitelem vyčíslili na 120 milionů korun.